نامزدهای بخش فیلم مستند شانزدهمین جشن سینما اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، هیات داوران بخش مستند پس از بازبینی و ارزیابی فنی، هنری و حرفه ای و پس از جمع آوری و شمارش آرا، نتایج زیر را برای دریافت تندیس و دیپلم افتخار شانزدهمین جشن سینمای ایران اعلام کرد.

نامزدهای بهترین فیلم کوتاه مستند



1- آک، آپ، آس به تهیه کنندگی محمدعلی هاشم زهی - مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی



2- اولین دستمزد به تهیه کنندگی محمد آفریده



3- پولیس پولیس به تهیه کنندگی محمد امین مهتدی جعفری - امیرحسین خلیل زاده



4- خانه ای در مه به تهیه کنندگی جواد ظهیری



5- موکان به تهیه کنندگی محمدرضا خوش فرمان



نامزدهای بهترین فیلم نیمه بلند مستند



1- از ایران یک جدایی به تهیه کنندگی کتایون شهابی، آزاده موسوی و کورش عطائی



2- سپیده دمی که بوی لیمو می داد به تهیه کنندگی آزاده بی زار گیتی و مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی



3- سه چنگ حاک به تهیه کنندگی یاسر خیر



4- شاه جهان به تهیه کنندگی حسن نقاشی



5- فراتر از رنگ به تهیه کنندگی آنیتا الخاص، پیمان فتوت احمدی، مریم سپهری

نامزدهای بهترین فیلم کوتاه مستند

1- آک، آپ، آس به تهیه کنندگی محمدعلی هاشم زهی-مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی

2- اولین دستمزد به تهیه کنندگی محمد آفریده

3- پولیس پولیس به تهیه کنندگی محمد امین مهتدی جعفری- امیرحسین خلیل زاده

4- خانه ای در مه به تهیه کنندگی جواد ظهیری

5- موکان به تهیه کنندگی محمدرضا خوش فرمان

نامزدهای بهترین کارگردانی فیلم کوتاه مستند

1- محمدعلی هاشم زهی برای فیلم آک، آپ، آس

2- امیر حسین خلیل زاده برای فیلم پولیس پولیس

3- مختارنامدار برای فیلم خانه ای در مه

4- محمد علی هاشم زهی برای فیلم موکان

5- لیلا خلیل زاده برای فیلم یک نفر می بافد

نامزدهای بهترین فیلم نیمه بلند مستند

1- از ایران یک جدایی به تهیه کنندگی کتایون شهابی، آزاده موسوی و کورش عطائی

2- سپیده دمی که بوی لیمو می داد به تهیه کنندگی آزاده بی زار گیتی و مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی

3- سه چنگ حاک به تهیه کنندگی یاسر خیر

4- شاه جهان به تهیه کنندگی حسن نقاشی

5- فراتر از رنگ به تهیه کنندگی آنیتا الخاص-پیمان فتوت احمدی – مریم سپهری

نامزدهای بهترین کارگردان فیلم نیمه بلند مستند

1- محمدرضا جهان پناه برای فیلم سایه های روشن

2- آزاده بی زار گیتی برای فیلم سپیده دمی که بوی لیمو می داد

3- یاسر خیر برای فیلم سه چنگ حاک

4- حسن نقاشی برای فیلم شاه جهان

5- مریم سپهری برای فیلم فراتر از رنگ

6- رخشان بنی اعتماد برای فیلم فردا می بینمت الینا

نامزدهای بهترین فیلم بلند مستند

1- آخرین روزهای زمستان به تهیه کنندگی حبیب اله والی نژاد

2- جائی برای زندگی به تهیه کنندگی محسن استاد علی و نسرین عبدی

3- حیات در رگهای سرد به تهیه کنندگی فتح الله امیری

4- خاطراتی برای تمام فصول به تهیه کنندگی مرتضی رزاق کریمی

5- شش قرن، شش سال به تهیه کنندگی مجتبی میر تهماسب

نامزدهای بهترین کارگردان فیلم بلند مستند

1- محمد حسین مهدویان برای فیلم آخرین روزهای زمستان

2- محسن استاد علی برای فیلم جائی برای زندگی

3- فتح الله امیری برای فیلم حیات در رگهای سرد

4- مصطفی رزاق کریمی برای فیلم خاطراتی برای تمام فصول

5- مجتبی میرتهماسب برای فیلم شش قرن، شش سال

نامزدهای بهترین پژوهش

1- دکتر بهزاد فتحی نیا برای فیلم حیات در رگهای سرد

2- مصطفی رزاق کریمی، سام کلانتری برای فیلم خاطراتی برای تمام فصول

3- حسن نقاشی برای فیلم شاه جهان

4- مجتبی میرتهماسب برای فیلم شش قرن، شش سال

5- علی محمد قاسمی و اعظم نجفیان برای فیلم گزارش شنبه

نامزدهای بهترین فیلمبرداری

1- بهروز بادروج برای فیلم آک، آپ، آس

2- فرهاد طالبی نژاد برای فیلم جایی برای زندگی

3- محمد نورمحمدی و محمود منصوری برای فیلم حیات در رگهای سرد

4- حسن نقاشی و آرش یزدانی برای فیلم شاه جهان

5- بهروز بادروج برای فیلم موکان

نامزدهای بهترین تدوین

1- محمد حسین مهدویان برای فیلم آخرین روزهای زمستان

2- آرش زاهدی اصل – عبدالله شکری برای فیلم آک، آپ، آس

3- بابک حیدری برای فیلم جایی برای زندگی

4- مجید محمد دوست برای فیلم حیات در رگهای سرد

5- محمد پور فر برای فیلم خاطراتی برای تمام فصول

6- آرش زاهدی اصل برای فیلم موکان

نامزدهای بهترین صدا

1- مهرشاد ملکوتی و امیر ترکمن برای فیلم آخرین روزهای زمستان

2- سید علیرضا علویان، شاهین پور داداشی برای فیلم جایی برای زندگی

3- فرزاد جعفریان، هادی کریمی و مجید محمد دوست برای فیلم حیات در رگهای سرد

4- محمد پورفر برای فیلم خاطراتی برای تمام فصول

5- احمد صراف یزد- مینا مشهدی برای فیلم شاه جهان

6- مازیار شیخ محبوبی- امیر حسین قاسمی برای فیلم شش قرن، شش سال

نامزدهای بهترین موسیقی

1- ستار اورکی برای فیلم از ایران یک جدایی

2- بابک میرزاخانی برای فیلم حیات در رگهای سرد

3- بابک میرزاخانی برای فیلم در جستجوی پلنگ ایرانی

4- محمدرضا درویشی برای فیلم سپیده دمی که بوی لیمو می داد

5- حامد ملک برای فیلم فراتر از رنگ