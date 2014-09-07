نامزدهای بخش فیلم مستند شانزدهمین جشن سینما اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، هیات داوران بخش مستند پس از بازبینی و ارزیابی فنی، هنری و حرفه ای و پس از جمع آوری و شمارش آرا، نتایج زیر را برای دریافت تندیس و دیپلم افتخار شانزدهمین جشن سینمای ایران اعلام کرد.
نامزدهای بهترین فیلم کوتاه مستند
1- آک، آپ، آس به تهیه کنندگی محمدعلی هاشم زهی - مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی
2- اولین دستمزد به تهیه کنندگی محمد آفریده
3- پولیس پولیس به تهیه کنندگی محمد امین مهتدی جعفری - امیرحسین خلیل زاده
4- خانه ای در مه به تهیه کنندگی جواد ظهیری
5- موکان به تهیه کنندگی محمدرضا خوش فرمان
نامزدهای بهترین فیلم نیمه بلند مستند
1- از ایران یک جدایی به تهیه کنندگی کتایون شهابی، آزاده موسوی و کورش عطائی
2- سپیده دمی که بوی لیمو می داد به تهیه کنندگی آزاده بی زار گیتی و مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی
3- سه چنگ حاک به تهیه کنندگی یاسر خیر
4- شاه جهان به تهیه کنندگی حسن نقاشی
5- فراتر از رنگ به تهیه کنندگی آنیتا الخاص، پیمان فتوت احمدی، مریم سپهری
نامزدهای بهترین فیلم کوتاه مستند
1- آک، آپ، آس به تهیه کنندگی محمدعلی هاشم زهی-مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی
2- اولین دستمزد به تهیه کنندگی محمد آفریده
3- پولیس پولیس به تهیه کنندگی محمد امین مهتدی جعفری- امیرحسین خلیل زاده
4- خانه ای در مه به تهیه کنندگی جواد ظهیری
5- موکان به تهیه کنندگی محمدرضا خوش فرمان
نامزدهای بهترین کارگردانی فیلم کوتاه مستند
1- محمدعلی هاشم زهی برای فیلم آک، آپ، آس
2- امیر حسین خلیل زاده برای فیلم پولیس پولیس
3- مختارنامدار برای فیلم خانه ای در مه
4- محمد علی هاشم زهی برای فیلم موکان
5- لیلا خلیل زاده برای فیلم یک نفر می بافد
نامزدهای بهترین فیلم نیمه بلند مستند
1- از ایران یک جدایی به تهیه کنندگی کتایون شهابی، آزاده موسوی و کورش عطائی
2- سپیده دمی که بوی لیمو می داد به تهیه کنندگی آزاده بی زار گیتی و مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی
3- سه چنگ حاک به تهیه کنندگی یاسر خیر
4- شاه جهان به تهیه کنندگی حسن نقاشی
5- فراتر از رنگ به تهیه کنندگی آنیتا الخاص-پیمان فتوت احمدی – مریم سپهری
نامزدهای بهترین کارگردان فیلم نیمه بلند مستند
1- محمدرضا جهان پناه برای فیلم سایه های روشن
2- آزاده بی زار گیتی برای فیلم سپیده دمی که بوی لیمو می داد
3- یاسر خیر برای فیلم سه چنگ حاک
4- حسن نقاشی برای فیلم شاه جهان
5- مریم سپهری برای فیلم فراتر از رنگ
6- رخشان بنی اعتماد برای فیلم فردا می بینمت الینا
نامزدهای بهترین فیلم بلند مستند
1- آخرین روزهای زمستان به تهیه کنندگی حبیب اله والی نژاد
2- جائی برای زندگی به تهیه کنندگی محسن استاد علی و نسرین عبدی
3- حیات در رگهای سرد به تهیه کنندگی فتح الله امیری
4- خاطراتی برای تمام فصول به تهیه کنندگی مرتضی رزاق کریمی
5- شش قرن، شش سال به تهیه کنندگی مجتبی میر تهماسب
نامزدهای بهترین کارگردان فیلم بلند مستند
1- محمد حسین مهدویان برای فیلم آخرین روزهای زمستان
2- محسن استاد علی برای فیلم جائی برای زندگی
3- فتح الله امیری برای فیلم حیات در رگهای سرد
4- مصطفی رزاق کریمی برای فیلم خاطراتی برای تمام فصول
5- مجتبی میرتهماسب برای فیلم شش قرن، شش سال
نامزدهای بهترین پژوهش
1- دکتر بهزاد فتحی نیا برای فیلم حیات در رگهای سرد
2- مصطفی رزاق کریمی، سام کلانتری برای فیلم خاطراتی برای تمام فصول
3- حسن نقاشی برای فیلم شاه جهان
4- مجتبی میرتهماسب برای فیلم شش قرن، شش سال
5- علی محمد قاسمی و اعظم نجفیان برای فیلم گزارش شنبه
نامزدهای بهترین فیلمبرداری
1- بهروز بادروج برای فیلم آک، آپ، آس
2- فرهاد طالبی نژاد برای فیلم جایی برای زندگی
3- محمد نورمحمدی و محمود منصوری برای فیلم حیات در رگهای سرد
4- حسن نقاشی و آرش یزدانی برای فیلم شاه جهان
5- بهروز بادروج برای فیلم موکان
نامزدهای بهترین تدوین
1- محمد حسین مهدویان برای فیلم آخرین روزهای زمستان
2- آرش زاهدی اصل – عبدالله شکری برای فیلم آک، آپ، آس
3- بابک حیدری برای فیلم جایی برای زندگی
4- مجید محمد دوست برای فیلم حیات در رگهای سرد
5- محمد پور فر برای فیلم خاطراتی برای تمام فصول
6- آرش زاهدی اصل برای فیلم موکان
نامزدهای بهترین صدا
1- مهرشاد ملکوتی و امیر ترکمن برای فیلم آخرین روزهای زمستان
2- سید علیرضا علویان، شاهین پور داداشی برای فیلم جایی برای زندگی
3- فرزاد جعفریان، هادی کریمی و مجید محمد دوست برای فیلم حیات در رگهای سرد
4- محمد پورفر برای فیلم خاطراتی برای تمام فصول
5- احمد صراف یزد- مینا مشهدی برای فیلم شاه جهان
6- مازیار شیخ محبوبی- امیر حسین قاسمی برای فیلم شش قرن، شش سال
نامزدهای بهترین موسیقی
1- ستار اورکی برای فیلم از ایران یک جدایی
2- بابک میرزاخانی برای فیلم حیات در رگهای سرد
3- بابک میرزاخانی برای فیلم در جستجوی پلنگ ایرانی
4- محمدرضا درویشی برای فیلم سپیده دمی که بوی لیمو می داد
5- حامد ملک برای فیلم فراتر از رنگ
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