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۱۶ شهریور ۱۳۹۳، ۱۴:۵۲

نامزدهای بخش فیلم مستند شانزدهمین جشن سینما اعلام شد

نامزدهای بخش فیلم مستند شانزدهمین جشن سینما اعلام شد

هیات داوران بخش مستند سینمای ایران فهرست اسامی نامزدهای فیلم مستند شانزدهمین جشن سینمای ایران را اعلام کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، هیات داوران بخش مستند پس از بازبینی و ارزیابی فنی، هنری و حرفه ای و پس از جمع آوری و شمارش آرا، نتایج زیر را برای دریافت تندیس و دیپلم افتخار شانزدهمین جشن سینمای ایران اعلام کرد.

نامزدهای بهترین فیلم کوتاه مستند

1- آک، آپ، آس به تهیه کنندگی محمدعلی هاشم زهی - مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی

2- اولین دستمزد به تهیه کنندگی محمد آفریده

3- پولیس پولیس به تهیه کنندگی محمد امین مهتدی جعفری - امیرحسین خلیل زاده

4- خانه ای در مه  به تهیه کنندگی   جواد ظهیری

5- موکان به تهیه کنندگی محمدرضا خوش فرمان

نامزدهای بهترین فیلم نیمه بلند مستند

1- از ایران یک جدایی به تهیه کنندگی کتایون شهابی، آزاده موسوی و کورش عطائی

2- سپیده دمی که بوی لیمو می داد به تهیه کنندگی آزاده بی زار گیتی و مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی

3- سه چنگ حاک به تهیه کنندگی یاسر خیر  

4- شاه جهان به تهیه کنندگی حسن نقاشی

5- فراتر از رنگ به تهیه کنندگی آنیتا الخاص، پیمان فتوت احمدی، مریم سپهری

نامزدهای بهترین فیلم کوتاه مستند

1-  آک، آپ، آس به تهیه کنندگی محمدعلی هاشم زهی-مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی

2- اولین دستمزد به تهیه کنندگی محمد آفریده

3- پولیس پولیس  به تهیه کنندگی محمد امین مهتدی جعفری- امیرحسین خلیل زاده

4- خانه ای در مه به تهیه کنندگی جواد ظهیری

5- موکان به تهیه کنندگی محمدرضا خوش فرمان              

نامزدهای بهترین کارگردانی فیلم کوتاه مستند

1- محمدعلی هاشم زهی برای فیلم  آک، آپ، آس           

2- امیر حسین خلیل زاده برای فیلم پولیس پولیس

3- مختارنامدار  برای فیلم  خانه ای در مه

4- محمد علی هاشم زهی برای فیلم موکان

5- لیلا خلیل زاده برای فیلم  یک نفر می بافد

نامزدهای بهترین فیلم نیمه بلند مستند

1- از ایران یک جدایی به تهیه کنندگی کتایون شهابی، آزاده موسوی و کورش عطائی

2- سپیده دمی که بوی لیمو می داد به تهیه کنندگی آزاده بی زار گیتی و مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی

3- سه چنگ حاک به تهیه کنندگی یاسر خیر 

4- شاه جهان به تهیه کنندگی حسن نقاشی

5- فراتر از رنگ به تهیه کنندگی آنیتا الخاص-پیمان فتوت احمدی – مریم سپهری

نامزدهای بهترین کارگردان فیلم نیمه بلند مستند

1- محمدرضا جهان پناه برای فیلم سایه های روشن

2-  آزاده بی زار گیتی برای فیلم سپیده دمی که بوی لیمو می داد

3- یاسر خیر برای فیلم  سه چنگ حاک

4- حسن نقاشی برای فیلم شاه جهان

5- مریم سپهری برای فیلم فراتر از رنگ

6- رخشان بنی اعتماد برای فیلم  فردا می بینمت الینا

نامزدهای بهترین فیلم بلند مستند

1- آخرین روزهای زمستان  به تهیه کنندگی حبیب اله والی نژاد

2- جائی برای زندگی به تهیه کنندگی محسن استاد علی و نسرین عبدی

3- حیات در رگهای سرد به تهیه کنندگی فتح الله امیری

4- خاطراتی برای تمام فصول به تهیه کنندگی مرتضی رزاق کریمی

5- شش قرن، شش سال به تهیه کنندگی مجتبی میر تهماسب  

نامزدهای بهترین کارگردان فیلم بلند مستند

1- محمد حسین مهدویان برای فیلم آخرین روزهای زمستان

2- محسن استاد علی برای فیلم جائی برای زندگی

3- فتح الله امیری برای فیلم حیات در رگهای سرد

4- مصطفی رزاق کریمی برای فیلم خاطراتی برای تمام فصول

5- مجتبی میرتهماسب برای فیلم شش قرن، شش سال

نامزدهای بهترین پژوهش

1- دکتر بهزاد فتحی نیا برای فیلم حیات در رگهای سرد

2- مصطفی رزاق کریمی، سام کلانتری برای فیلم خاطراتی برای تمام فصول  

3- حسن نقاشی برای فیلم شاه جهان     

4- مجتبی میرتهماسب برای فیلم شش قرن، شش سال

5- علی محمد قاسمی و اعظم نجفیان برای فیلم گزارش شنبه      

نامزدهای بهترین فیلمبرداری

1- بهروز بادروج برای فیلم آک، آپ، آس

2- فرهاد طالبی نژاد برای فیلم جایی برای زندگی

3- محمد نورمحمدی و محمود منصوری برای فیلم حیات در رگهای سرد

4- حسن نقاشی و آرش یزدانی برای فیلم شاه جهان

5- بهروز بادروج  برای فیلم موکان

نامزدهای بهترین تدوین

1- محمد حسین مهدویان برای فیلم آخرین روزهای زمستان

2- آرش زاهدی اصل – عبدالله شکری برای فیلم  آک، آپ، آس

3- بابک حیدری برای فیلم جایی برای زندگی

4- مجید محمد دوست برای فیلم حیات در رگهای سرد

5- محمد پور فر برای فیلم خاطراتی برای تمام فصول

6- آرش زاهدی اصل  برای فیلم موکان

نامزدهای بهترین صدا

1- مهرشاد ملکوتی و امیر ترکمن برای فیلم  آخرین روزهای زمستان     

2- سید علیرضا علویان، شاهین پور داداشی برای فیلم  جایی برای زندگی

3- فرزاد جعفریان، هادی کریمی و مجید محمد دوست برای فیلم حیات در رگهای سرد

4- محمد پورفر برای فیلم خاطراتی برای تمام فصول

5- احمد صراف یزد- مینا مشهدی برای فیلم شاه جهان

6- مازیار شیخ محبوبی- امیر حسین قاسمی برای فیلم شش قرن، شش سال

نامزدهای بهترین موسیقی

1- ستار اورکی برای فیلم از ایران یک جدایی

2- بابک میرزاخانی برای فیلم حیات در رگهای سرد

3- بابک میرزاخانی برای فیلم در جستجوی پلنگ ایرانی

4- محمدرضا درویشی برای فیلم سپیده دمی که بوی لیمو می داد

5- حامد ملک برای فیلم فراتر از رنگ

کد مطلب 2365758

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