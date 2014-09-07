تخریب 2 هزار و 360 ساختمان غیرمجاز در تهران

به گزارش خبرنگار مهر، حسین هاشمی در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل جدید سازمان بازرسی استان تهران گفت: سیاستی که در استانداری پیش گرفتیم، پیش بینی و پیشگیری است و این به این عنوان نیست که مچ گیری شود. تلاش می کنیم تعامل سالمی در دستگاههای اجرایی به وجود بیاید.

وی افزود: به هیچ وجه با تخلف و گریز از قانون سازگاری نداریم و با متخلفان برخورد می شود. اگر متخلفی را مشاهده کردیم اول به او هشدار بدهیم تا متوجه شود که به مسیر انحراف می رود، اگر توجه نکرد باید با آن برخورد کرد.

هاشمی تاکید کرد: دولت یازدهم صراحتا بر اجرای قانون تاکید دارد و ملاک کار ما نیز قانون است. سازمان ها و دستگاههای اجرایی باید بر نظارت حساس باشند و از این موضوع ناراحت نشوند.

استاندار تهران خاطرنشان کرد: تهران پیشانی نظام است و باید تهران را در سالم سازی پیشتاز کنیم که این کار بزرگی است.

وی با اشاره به برخورد با ساخت و سازهای غیرمجاز اظهار داشت: باید با ساخت و سازهای غیرمجاز و تصرف اراضی دولتی برخورد شود و در یک سال گذشته 2 هزار و 360 تخریب با حکم قضایی داشتیم که بعضی از این ساختمان ها ارزش میلیاردی داشتند. همچنین چند صد هکتار زمین را بازگرداندیم. انسجام را باید در این زمینه بیشتر کنیم و سالم سازی مجموعه از اولویت های ماست.

در ادامه این مراسم غلامحسین اسماعیلی رئیس کل دادگستری استان تهران نیز گفت: امروز مجموعه دادگستری استان تهران که علاوه بر رسیدگی به پرونده های قضایی پایتخت، صلاحیت های ملی و بلکه بین المللی برعهده دارد عزمی جزم و اراده قوی در جهت احقاق حقوق مردم و گسترش عدالت در جامعه دارد.

وی افزود: امسال من و همکارانم در دادگستری استان تهران در خدمت همه عوامل و مدیران اجرایی استان هستیم تا در حوزه ماموریت ها وظایف خود را به نحو شایسته انجام دهیم.