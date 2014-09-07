درآمد 5 ماهه گمرک به 58 هزارمیلیارد ریال رسید

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود کرباسیان گفت: تقريبا 95 درصد فعاليت هاي گمرگ تحت پوشش سامانه جامع گمركي قرار گرفته و 90 درصد از ترانزيت نيز اظهار از راه دور مي شود.

رئیس کل گمرک ایران با بيان اينكه اقدامات ياد شده سبب افزايش در آمدي گمرک شده است افزود: درآمد گمرک در پنج ماهه سال جاري به 58 هزار ميليارد ريال رسيده كه نسبت به مدت مشابه قبل افزايش چشمگيري داشته است .

كرباسيان اظهارداشت: معطلي 26 روزه در گمركات به 3 روز و هزينه نگهداري هر كالا كه در هر روز معادل يک درصد ارزش كالا است، به شدت كاهش يافته است.

وی تصريح كرد: در 5 ماهه نخست امسال 47 هزار دستگاه خودرو نيز وارد كشور شده است. وي با بيان اينكه واردات خودروهاي بالاي 2500 سي سي همچنان ممنوع است افزود: خودروهاي بيش از 2500 سي سي كه وارد كشور شدند، ثبت سفارش آنها مربوط به قبل از ارديبهشت ماه سال 92 بوده است.

رئيس كل گمرک ايران ادامه داد: خودروهاي زير 2500 سي سي در طبقه متوسط مورد استفاده قرار مي گيرد و به طور قطع، تمام خودروهاي بالاي 2500 سي سي كه اجازه ورود به كشور داشتند تاكنون وارد شده اند و چيزي در گمركات باقي نمانده است، چرا كه مدل هاي آنها قديمي مي شود و بازار مصرف خود را ممكن است از دست بدهند.

كرباسيان در خصوص ميزان واردات كشور نيز بیان داشت: در 5 ماهه سال جاري، 80 تا 85 درصد از واردات صورت گرفته مربوط به كالاهاي اساسي، مواد اوليه و واسطه اي و مابقي مصرفي بوده است.