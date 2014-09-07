آنژیوگرافی مرکز تخصصی دولتی قلب مازندران افتتاح شد/ انجام سالانه 1800عمل قلب باز

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم جان بابایی رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران ظهر یکشنبه در مراسم افتتاح مرکز آنژیوگرافی قلب استان با بیان اینکه بیمارستان فاطمه الزهرا(س) ساری تنها مرکز تخصصی دولتی در بخش قلب در این استان است، گفت: به همین دلیل میزان مراجعه به این مرکز بالاست.

وی، با اشاره به تحولات مثبت در عرصه سلامت ودرمان بیماران افزود: با اجرای برنامه تحول نظام سلامت، لوازم جراحی قلب توسط بیمارستان تامین می شود و پرداختی بیماران از 4 میلیون تومان به کمتر از یک میلیون تومان رسیده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران، به اورژانس درحال ساخت در بیمارستان قلب فاطمه الزهرا(س) اشاره کرد و اظهار داشت: این بیمارستان مطابق با استانداردهای دنیا در حال ساخت است که امیدورایم تاپایان سال جاری راه اندازی شود.

دکتر جان بابایی، ادامه داد: بناست سی سی یوی اطفال نیز به بخشهای این بیمارستان افزوده شود.

وی، با بیان اینکه خدمات ارزشمندی توسط متخصصین این مرکز به بیماران ارایه می شود، گفت: بیماران استانهای همجوار نیز از خدمات این بیمارستان برخوردار می شوند.

رئیس بیمارستان تخصصی قلب فاطمه الزهرا(س) ساری نیز با بیان اینکه این مرکز دارای 117 تخت فعال است، اظهار داشت: سالانه 1800 عمل قلب باز در این مرکز انجام می شود.

دکتر آریا سلیمانی، با بیان اینکه عملیات توسعه و تجهیز بخش اورژانس بیمارستان از 4سال قبل در دستور کار قرار گرفت، اظهار داشت: مرکز تحقیقات و بخش اکو نیز در این مرکز در حال احداث است.

وی ادامه داد: با بهره برداری از طرحهای درحال انجام، 75 تخت به تختهای بیمارستان افزوده می شود.