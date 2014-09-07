مسابقه کارتینگ رنتال بانوان در چهار محال و بختیاری برگزار شد

قهرمان آماره در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در این مسابقه 18 نفر شرکت کننده خانم حضور داشتند که پنج نفر از آن ها به مرحله فینال راه یافتند.

وی تصریح کرد: مرحله بعدی مسابقه کارتینگ رنتال بانوان مهر ماه سال جاری برگزار خواهد شد.

آماره ادامه داد: همین مسابقه برای آقایان در شهریور ماه سال جاری برگزار خواهد شد.

رئیس هیئت موتور سواری و اتومبیل رانی چهار محال و بختیاری با اشاره به اینکه این مسابقه در مرحله جوانان برگزار شد، تاکید کرد: نفرات اول تا سوم در این مسابقه تندیس و لوح تقدیر دریافت کردند.

آماره با اشاره به معرفی نفرات برتر این دوره از مسابقات، بیان داشت: نفر اول این مسابقه یاسمن شکفته ، دوم مریم کریمی و سوم طیبه حامدی بوده است که توانستند تندیس و لوح را از آن خود کنند.