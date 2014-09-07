به گزارش خبرنگار مهر،عزت اله یوسفیان ملاء ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران بیان داشت:طبق قانون نظام صنفی باید تمامی کالای کشور از قبیل خدماتی،حجمی و جنسی با یک سود عادله به مردم ارایه شود.

یوسفیان گفت:بیشترین متخلفانی که در حوزه نظام صنفی به تعزیرات حکومتی معرفی می شوند به دلیل عدم نصب برچسب قیمت است لذا بازرسان باید در بازدید از اماکن صنفی تمامی جوانب از جمله سود عرضه محصول و فاکتور را در نظر بگیرند و نباید فقط به دلیل عدم نصب برچسب قیمت، صاحبان کار را به تعزیرات معرفی کنند.

عضو کمیسیون مفاسد اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه خودرو سازان باید قیمت تمام شده خودرو را اعلام کنند،عنوان داشت: به فرض مثال باید بگویند یک خودرو اگر سه هزار و 200 قطعه در آن بکاررفته قیمت تمام شده آن چه قدر است و چه مقدار سود برای آن در نظر گرفته اند.

وی تصریح کرد:هیچ کسی در هیچ کجای ایران نمی تواند بگوید ما فرد صنفی نیستیم و خودمان قیمت تعیین می کنیم.

عزت اله یوسفیان افزود:خودور سازان باید اعلام کنند قیمت تمام شده خودرو چه مقدار است و سود دریافتی از مردم را مشخص کنند لذا خریداران خودرو حق دارند بدانند ماشینی که خریده اند قیمت تمام شده اش چه قدر است و برای خودرو چه مقدار سود پرداخته اند و اینکه خودروسازان قدرت نمایی بکنند قطعا به جایی نخواهند رسید.

وی با بیان اینکه باید کسانی برای خودرو قیمت بگذارند که خودشان سهام دار شرکت های خودرو سازی نباشند،اظهار داشت:باید معتمدین و افراد صالحی که حتی یک سهم در شرکت های خودرو سازی ندارند برای خودرو قیمت بگذارند.