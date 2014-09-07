74 هزار تن کالا از قزوین به عراق صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، نشست تخصصی ابراهیم رضا زاده رایزن بازرگانی ایران در عراق و مجید قربانی فراز مسئول دفتر امور تجاری عراق در سازمان توسعه تجارت ایران با تجار و بازرگانان استان قزوین ظهر یکشنبه با حضور علی پر زحمت رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت، در سالن کنفرانس سازمان صنعت، معدن و تجارت قزوین برگزار شد.

مجید برزگر در این نشست گفت: عراق اولین کشور هدف کالاهای صادراتی استان است و در سالهای اخیر همواره در رتبه نخست کشورهای هدف صادراتی قرار داشته است.

وی در افزود: در سال گذشته حدود 274 هزارتن کالا به ارزش 163 میلیون دلار از استان قزوین به عراق صادر شده که نسبت به سال قبل از آن از نظر ارزشی 10 درصد و وزنی 14 درصد افزایش داشته که در این مدت 42 درصد از کل صادرات استان به این کشور صورت گرفته است.

برزگر بیان کرد: کالاهای متنوعی از استان قزوین به کشور عراق صادر می شود که عمده کالاهای صادراتی شامل کاشی، سرامیک، تخم مرغ، کولرآبی، آهن آلات، فولاد، انواع شیشه ساختمانی، پودر شوینده، مایع ظرفشویی، پریفرم، چینی آلات بهداشتی، موکت، مواد غذایی، انواع کابل های برق، ورق های آلومینیومی و موتورسیکلت است.

صادرات 54 میلیون دلار کالا در سال جاری به عراق

این مسئول تصریح کرد: در چهار ماهه امسال 74 هزار تن کالا به ارزش 54 میلیون دلار از استان قزوین به کشور عراق صادرشده که نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر ارزش تغییری نداشته اما از نظر وزنی با 32 درصد کاهش روبرو بوده است.

برزگر گفت: در سال جاری صادرات به عراق 45 درصد کل صادرات استان به سایر نقاط جهان را شامل می شود و بررسی روند صادرات استان به عراق روبه افزایش بوده به طوری که این رقم از 82 میلیون دلار در سال 84 به 163 میلیون دلار در سال 92 رسیده است.

قائم مقام سازمان صنعت، معدن وتجارت استان قزوین در امور تجارت خارجی اظهارداشت: صادرات کشور به عراق در سال گذشته حدود پنج میلیارد و 949 میلیون دلار بوده است که نسبت به سال 91 با پنج درصد کاهش روبرو بوده و در پنج ماهه سال جاری نیز دو میلیارد و 211 میلیون دلار کالا از ایران به عراق بوده است.









