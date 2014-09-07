امضای 7 طرح جدید آبی توسط وزیر نیرو

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا جانباز از امضای 9500 میلیارد ریال تفاهم نامه سرمایه گذاری بخش خصوصی در صنعت آب و فاضلاب خبر داد و گفت: فردا دوشنبه، این تفاهم نامه ها با حضور وزیر نیرو امضا خواهد شد.

مشاور وزیر نیرو اظهارداشت: این سرمایه‌ گذاری‌ها مربوط به 7 پروژه آب و فاضلاب در 6 استان کشور شامل اجراي طرح آب‌رساني به خاش در سيستان و بلوچستان، اجراي طرح آبرساني به گرمسار در استان سمنان، ايجاد تاسيسات نمک زدايي بندرتركمن و گميشان در استان گلستان، اجراي طرح فاضلاب شهر زواره در استان اصفهان، ايجاد تاسيسات نمک زدايي شهر كرمان و ايجاد تاسيسات آب و فاضلاب منطقه 22 شهرداري خواهد بود.

وی با اشاره به محدوديت منابع آب قابل شرب گفت: در اين راستا، صنعت آب و فاضلاب كشور براي تامين منابع مالي مورد نياز اجراي طرح‌ها به استفاده از روش‌هاي نوين مشاركتي و مدل‌هاي تركيبي از توان بخش خصوصي و سازمان‌هاي غيردولتي اقدام کرده است.

جانباز درباره این پروژه‌ها بیان داشت: اجراي طرح آبرساني به خاش از سد كارواندر سيستان و بلوچستان به روشBOT با حجم 13.2 ميليون مترمكعب در سال با اعتباري افزون‌ بر 2000 ميليارد ريال و اجراي طرح آبرساني به گرمسار به روش BOT با اعتباري افزون‌بر 1500 ميليارد ريال انجام خواهد شد.

این مقام مسئول در وزارت نیرو طرح ايجاد تاسيسات نمک زدايي بندر تركمن و گميشان را به روش BOO با اعتباري افزون‌ بر 300 ميليارد ريال به عنوان دیگر طرح آماده امضا عنوان و ادامه داد: اجراي طرح فاضلاب شهر زواره اصفهان به روش بيع متقابل با نيروگاه سيكل تركيبي اردستان با اعتباري افزون‌ بر 215 ميليارد ريال و ايجاد تاسيسات نمک زدايي شهر كرمان با حجم توليدي 560 مترمكعب آب به روش BOO با اعتباري بیش از 10 ميليارد ريال نیز شامل این تفاهم‌نامه همکاری خواهد بود.

وی با اشاره به اجرای تاسيسات آب و فاضلاب منطقه 22 شهرداري به روش بيع متقابل با اعتباري افزون‌ بر 5480 ميليارد ريال تصریح کرد: این توافق‌نامه مشاركت در دو بخش آب با اعتباري افزون‌ بر 880 ميليارد ريال و فاضلاب با اعتباري بیش از 4600 ميليارد ريال تنظیم شده است.