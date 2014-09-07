مسئولان مشکلات تعاونیهای مرزنشینان را رفع کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید محمدباقر عبادی ظهر یکشنبه در نهمین جشنواره کارآفرینان و تعاونی‌های برتر خراسان جنوبی با اشاره به جایگاه و اهمیت تعاونی‌ها در اقتصاد کشور اظهار کرد: تعاونی‌ها چشمه جوشان اشتغال کشور هستند.

وی با اشاره به ظرفیت‌های مهم تعاونی‌ها، گفت: تعاونی‌ها دارای ظرفیت‌های زیادی در بخش‌های مختلف هستند که باید مورد توجه قرار گیرند.

نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر توجه ویژه به امر تعاونی‌ها افزود: دولت، مجلس و همه دستگاه‌های اجرایی باید به تعاونی‌ها توجه ویژه کنند.

حجت‌الاسلام عبادی تامین سرمایه در گردش را مهمترین مشکل تعاونی‌ها دانست و تصریح کرد: اگر موضوع تامین سرمایه در گردش تعاونی‌ها فراهم شود بسیاری از مشکلات تعاونی‌ها حل خواهد شد.

وی با بیان اینکه امرار و معاش بخش قابل توجهی از مرزنشینان از طریق مبادلات مرزی تامین می‌شود خواستار رفع مشکلات تعاونی‌های مرزنشین شد.

لازمه اقتدار اقتصادی بها دادن به کارآفرینان و سرمایه گذاران است

نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مرزی که دارای قابلیت‌های زیادی است امروزه به یک بن‌بست بزرگ برای مرزنشینان تبدیل شده که باید در راستای رفع این مشکلات مسئولان تلاش کنند.

حجت‌الاسلام عبادی با اشاره به اینکه نباید به کارآفرینان و سرمایه‌گذاران به عنوان یک فرد توجه کرد، ادامه داد: باید به کارآفرینان و سرمایه‌گذاران به عنوان هزاران نفر نگاه کرد زیرا آنها سبب اشتغال و جذب افراد زیادی در بدنه اشتغال کشور می‌شوند.

نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس شورای اسلامی لازمه اقتدار اقتصادی را بها دادن به کارآفرینان و سرمایه‌گذاران دانست و گفت: اگر می‌خواهیم اقتدار اقتصادی داشته باشیم باید به کارآفرینان و سرمایه‌گذاران بهای لازم را بدهیم.

حجت‌الاسلام عبادی بخشی‌نگری را مانع توسعه کارآفرینی دانست و یادآور شد: بخش‌نگری مسئولان مانع توسعه کارآفرینی و بخش تعاون می‌شود که باید در این زمینه توجه ویژه صورت گیرد.