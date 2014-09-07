تیم عبدالله از احتمال بروز اعتراضات خشونت آمیز در افغانستان خبر داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتد پرس، رحمان رحیمی درباره اعتراضات خشونت آمیز حامیان عبدالله پس از اعلام نتایج انتخابات افغانستان و در صورت تقسیم نشدن قدرت به صورت مساوی هشدار داد.



وی با اشاره به اینکه حامیان عبدالله اعتقادی به تقسیم قدرت ندارند، گفت احتمال کاهش خشونت ها پیش از انتخابات در صورت تقسیم قدرت به صورت مساوی وجود دارد اما اگر توافق به صورت توهین آمیز باشد، رادیکال‌ ها روی قدرت می آیند.



این درحالیست که سخنگوی اشرف غنی احمدزی با اشاره به تعهداتش به تشکیل دولت وحدت ملی در عین حال دادن اختیارات اجرایی به نامزد بازنده بیش از اختیارات وزرای کابینه را خلاف قانون اساسی معرفی کرده است.