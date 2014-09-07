عوامل رکود تعاونیها شناسایی شود/ ثبت 843 تعاونی در بابلسر

به گزارش خبرنگار مهر، سیدکریم سجادی ظهر یکشنبه در نشست با اعضای تعاونیهای برتر شهرستان در سالن اجتماعات فرمانداری با تبریک به مناسبت هفته تعاون اظهار داشت: تعاون ظرفیت بزرگی در کشور است که با جمعشدن فکرها و توانمندیهای اعضای آن به پویایی و ثمر مینشیند.
وی با بیان اینکه باید فرهنگ مشارکت و تعاون را در کشور تقویت کرد، افزود: در فرهنگ اسلامی ما تعاون و مشارکت در همه حوزهها مورد تاکید فراوان قرار گرفته است.
سجادی نقش تعاون را در جامعه موثر دانست و گفت: باید عوامل رکود در تعاونیها شناسایی شود تا به افقی که برای آن در برنامه تعیین شده دست یابیم.
رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان بابلسر و فریدونکنار نیز تعاون را مردمیترین بخش کشور دانست و گفت: تعاونیها با تنوع خاصی که دارند جزء مردمیترین بخش اقتصاد کشور محسوب میشوند.
ابوالقاسم ابراهیمی بابیان اینکه سهم تعاون در تولید ناخالص داخلی کمتر از برنامه است، تصریح کرد: براساس آمار بخش تعاون تنها توانسته در 6 درصد تولید ناخالص داخلی سهم داشته باشد.
وی تعداد کل تعاونیهای ثبت شده در شهرستان بابلسر را 843 مورد اعلام کرد که در سال 1392 از این تعداد 235 تعاونی فعال شناسایی شدهاند.
رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان بابلسر و فریدونکنار درباره تسهیلات واگذار شده به تعاونیها افزود: به 35 تعاونی حدود 35 میلیارد ریال تسهیلات تعلق گرفت.
ابراهیمی با بیان اینکه به 467 نفر از اعضای تعاونیها نیز 29 میلیارد ریال تعلق گرفت، عنوان کرد: در این باره برای 632 نفر نیز اشتغالزایی شده است.
وی از ثبت 31 تعاونی جدید در سالجاری خبر داد و افزود: اعضای ثبت شده تعاونیهای این شهرستان 35 هزار و 201 نفر هستند.
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