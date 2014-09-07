جواد کارگران در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه هشتمین جشنواره شاهنامه خوانی و نقالی مناطق زاگرس نشین برگزار می شود، اظهار داشت: آثار ارسالی در سه بخش شاهنامه خوانی و نقالی و پژوهشی در سه رده سنی مختلف داوری خواهد شد.

وی تصریح کرد: حداکثر زمان لوح فشرده اجرای نقالی از شاهنامه فردوسی باید 15 دقیقه باشد.

کارگران ادامه داد: در بخش پژوهش نیز ارائه مقالات هر نوع فکر و پژوهش در قالب مقاله و شعر با موضوع شاهنامه و فردوسی خواهد بود.

وی اذعان داشت: آثار ارسال شده از لحاظ مقام در شاهنامه خوانی اصول و تکنیک موسیقی مربوط به شاهنامه خوانی و ادبیات شاهنامه و دقت در انتخاب اشعار متنوع و عدم انتخاب اشعار تکراری و متداول و تصویر سازی از جمله نکاتی است که باید رعایت شود.

کارگران بیان داشت: در این جشنواره جنبه های زیبا شناسی، اجرا و بیان در بخش نقالی مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.

مدیر کل فرهنگ وارشاد اسلامی چهار محال و بختیاری گفت: شرکت کنندگان در صورت پذیرفته شدن لازم است همان قطعه ارسال شده به دبیر خانه که مورد بازبینی قرار می گیرد را در جشنواره اجرا کنند.

کارگران اظهار داشت: دبیر خانه جشنواره به آثاری که فاقد کیفیت صدا و تصویر باشند ترتیب اثر نخواهد داد.

وی تصریح کرد: به منتخبین خارج از استان نیز برای حضور در جشنواره کمک هزینه ایاب و ذهاب پرداخت می شود.

کارگران تاکید کرد: مهلت ارسال آثار 10 مهر ماه سال جاری و زمان اعلام پذیرفته شدگان 15 مهر ماه و زمان برپایی جشنواره نیز نیمه دوم مهر ماه سال جاری خواهد بود.