اتحاد و همدلی مسئولان توسعه و پیشرفت استان کرمانشاه را به دنبال دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام وحید احمدی پیش از ظهر یکشنبه در مراسم تودیع و معارفه فرماندار کنگاور بر لزوم حفظ وحدت میان آحاد مختلف کشور تاکید کرد و گفت: در حال حاضر مهمترین مسئله ای که مسئولان باید به آن توجه داشته باشند حفظ وحدت و همدلی در جهت پیشرفت کشور و رفع مشکلات اقتصادی مردم است.

وی حفظ انسجام ملی و تلاش جمعی را برای توفیق انقلاب اسلامی ضروری برشمرد و افزود: مسئولان به عنوان خدمتگزاران مردم وظیفه دارند در جهت رفاه و آسایش آنها تلاش کنند.

نماینده مردم کنگاور در مجلس همچنین اظهار داشت: در کنار تذکرات و انتقاداتی که از مسئولین می شود، باید حمایت های لازم نیز صورت گیرد تا آنها بتوانند با فراغ بال کارها و وظایف خود را انجام دهند.

حجت الاسلام احمدی در ادامه به اوضاع و شرایط منطقه و درگیری های موجود در کشورهای همسایه اشاره کرد و گفت: به لطف خداوند و با تلاش های شبانه روزی نیروهای نظامی و امنیتی امروز امنیت کامل در کشور ما برقرار است و لذا باید قدردان این نعمت باشیم.

وی در ادامه گفت: مسئولین شهرستان کنگاور باید خود را خادم مردم دانسته و برای توسعه و پیشرفت شهرستان و رفاه حال مردم آن همت و تلاش شبانه روزی داشته باشند.

احمدی در پایان ضمن قدردانی از تلاش های حشمت الله عزیزی، برای فرماندار جدید کنگاور آرزوی توفیق در راستای خدمت رسانی به مردم را کرد.