آگاهی مردم کهگیلویه و بویر احمد از سرشماری عمومی کشاورزی ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، حسن نوروزی ظهر یکشنبه در نشست هماهنگی پنجمین سرشماری عمومی کشاورزی استان، گفت: این سرشماری همزمان با کشور و به مدت 45 روز انجام می شود.

وی بیان کرد: این سرشماری نقش محوری و پایه ای در نظم ملی و آماری کشاورزی در کشور ایفا می کند از تمام واحدهای تولید کشاورزی ثبت اطلاعات به طور جدگانه انجام می شود.

وی اظهار داشت: با این سرشماری منبعی نو و بسیار مهم در زمینه تهیه داده های ساختاری و پایه ای بخش کشاورزی فراهم می شود و براساس این سرشماری چارچوب های آماری طرح های نمونه گیری متعددی برای تامین نیازهای بخش کشاورزی آماده و به اجرا در می آید.

معاون برنامه ریزی استاندار گفت: این سرشماری همچنین داده های آماری استاندارد برای تبدیل اطلاعات با سازمان های آماری بین المللی را هم فراهم می کند.

نوروزی عنوان کرد: خانواده های بهره برداران کشاورزی، دامداری، شرکت های رسمی وموسسه های عمومی دارای فعالیت کشاورزی با فهرست برداری از اماکن واظهارات معتمدین و مطلعین محلی، مورد شناسایی قرار می گیرند وسپس برای هر بهره بردار یک یا چند پرسشنامه از طریق پرسش و پاسخ تکمیل می شود.

وی افزود: اطلاعات جمع آوری شده در قالب گزارشات آماری در اختیار برنامه ریزان، مدیران جامعه پژوهشگران وعلاقمندان قرار می گیرد.

نوروزی افزود: اولین سرشماری عمومی کشاورزی در سال 52 به انجام رسید وبعد از انجام این سرشماری در سال های 68 ، 72 و 82 ، پنجمین سرشماری عمومی کشاورزی در استان همزمان با سراسر کشور از پنجم مهرماه سال جاری آغاز خواهد شد.

وی تاکید کرد: تمامی دستگاه های اجرایی باید در اجرای هرچه بهتر این امر ستاد سرشماری استان را چه در بعد نیروی انسانی و چه در بعد امکانات مورد نیاز کمک کنند تا شاهد اجرای دقیق این طرح در استان باشیم.

کشاورزی شاخص اصلی توسعه استان است

اصلی معاون استاندار کهگیلویه و بویراحمد، کشاورزی را از شاخص های اصلی و مهم توسعه در استان دانست وگفت: این سرشماری موجب خواهد شد تا با ظرفیت های موجود استان و برای برنامه ریزی آینده در بخش کشاورزی به طورعلمی و تخصصی دست یابیم و در تخصیص امکانات، اعتبارات و تسهیلات در این بخش برنامه ریزی بهتری انجام دهیم.

وی بیان داشت: برای رسیدن به این هدف لازم است تا مامورین آمارگیر ضمن آشنا شدن با وظایف خود به طور تخصصی در جریان اهمیت موضوع قرار گیرند تا بتوانند اطلاعات درست و موثقی را از جامعه هدف دریافت و ارایه کنند.

مدیرکل آمار واطلاعات استانداری استان هم در این نشست گفت: احکام مربوط به اعضای ستاد در استان صادر شده است و صدور کارت های شناسایی مامورین سرشماری نیز با رعایت موازین قانونی با ذکر کامل مشخصات، تاریخ اعتبار آن و سایر موارد مورد نیاز به انجام می رسد.

مجید عیوض زاده افزود: نظارت و کنترل کامل بر اجرای مطلوب این طرح از سوی مسئولین ذی ربط انجام خواهد شد وبا تدابیر اندیشیده شده این طرح در موعد مقرر و با در نظر گرفتن تمامی جوانب کار انجام می شود.

وی تاریخ دقیق شروع این طرح را پنجم مهرماه سال جاری بیان کرد و افزود: این طرح تا 18 آبان ماه سال جاری همزمان با سراسر کشور در استان ادامه خواهد داشت.

وی بر اطلاع رسانی هرچه بیشتر این طرح برای مردم تاکید کرد و بیان داشت: باید زمینه مهیا شود تا مردم با اعتماد کامل به مامورین آمارگیر در اجرای این طرح نهایت همکاری را با آمارگیران داشته باشند.

عیوض زاده شوراها و دهیاران را ظرفیتی مناسب در تحقق این طرح در روستاها دانست و افزود: متولیان امر با یک برنامه ریزی مناسب می توانند از ظرفیت دهیاران و شوراهای اسلامی در روستاها برای اجرای هرچه بهتر این طرح استفاده کنند.