مقاومت تنها یک کلمه نیست بلکه یک فرهنگ است

به گزارش خبرنگار مهر، امیر سرتیپ فرزاد اسماعیلی ظهر یکشنبه در آیین سردوشی هنرآموزان و دانشجویان مرکز آموزش درجه داری حضرت علی اکبر(ع) اراک افزود: مقاومت تنها یک لغت نیست بلکه ریشه در باورهای اعتقادی و مذهبی دارد بنابراین تمام مردم و مسئولان باید مقاومت در برابر مشکلات را در وجود خود نهادینه کنند.



وی با تاکید بر اینکه اگر مقاومت پیامبر گرامی اسلام در برابر مشرکان قریش نبود، اسلام به پیروزی نمی رسید تصریح کرد: مقاومت ملت سرافراز ایران در برابر رژیم شاهنشاهی انقلاب اسلامی را به بار آورد و باعث شد یک بار دیگر دین مبین اسلام در آسمان وطن سایه افکنده و در تمام امور به طور مستقیم دخیل باشد.



اسماعیلی بیان کرد: همچنین مقاومت و ایستادگی ملت مظلوم فلسطین به خصوص غزه در برابر تجاوزها و دست درازی های رژیم منحوس صهیونیستی پیروزی اسلام را در آن خطه از دنیا رقم زد و در صورت تداوم این مقاومت پیروزی اسلام فراگیر و مطلق می شود.



وی ضمن توصیه به درجه داران و هنرآموزان مرکز آموزش حضرت علی اکبر(ع) تاکید کرد: شما جوانان سلحشور ایران اسلامی باید از جانفشانی ها و از خود گذشتگی های رزمندگان اسلام در هشت سال دفاع مقدس الگوگیری کرده و در هر شرایطی آماده دفاع از آب، خاک و ناموس این مرز و بوم باشید.

فرهنگ مقاومت باعث تفاوت سرباز ایرانی و دنیای استعمار شده است

امیر سرتیپ اسماعیلی با تاکید بر اینکه این فرهنگ مقاومت باعث تفاوت بین سرباز ایرانی و دنیای استعمار شده است گفت: دشمن از ابزار و تکنولوژی جدید برای اشاعه ظلم استفاده می‌کند و سربازان ایران برای مقابله با ظلم به پا می‌خیزد و این مهمترین فرق بین سربازان ایران با سربازان دیگر کشورها است

وی با تاکید بر اینکه دنیای غرب سلاحهای خود را برای نیت انسان دوستانه مسلما نساخته است اضافه کرد: باید ببینیم کشورهای پیشرفته با چه نیتی و برای چه نتیجه ای کار می کنند و در چه راهی استفاده می کنند، آنها از این ابزار برای اشاعه ظلم استفاده می کنند.

فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء(ص) با یادآوری ایثارگری های کارکنان پدافند در دوران جنگ تحمیلی افزود: شهدای پدافند در عرصه ای به شهادت رسیدند که سینه به سینه و رودررو در مقابل دشمن ایستادند و مظلومانه اما مقتدرانه به درجه رفیع شهادت نائل شدند.



گفتنی است در مراسم سردوشی هنرآموزان و دانشجویان مرکز آموزش درجه داری حضرت علی اکبر(ع ) اراک از پنج مادر شهید و سه فرمانده، دانشجو و هنر آموز نمونه با اهدا لوح تقدیر و جوایز نقدی تجلیل شد.