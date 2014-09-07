آمار و ارقام حکایت از خروج از رکود ندارد/ رئیس جمهور پیش بینی کرده است

محمدرضا پور ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر با اشاره به اظهارات اخیر رئیس جمهور مبنی بر عبور کشور از رکود گفت: زمانی می توانیم ادعا داشته باشیم که از رکود عبور کرده ایم که اقتصاد علائم رونق خود را بروز دهد و این علائم رونق اقتصادی مستمرا ادامه داشته باشد اما در حال حاضر زود است که بگوییم از رکود عبور کرده ایم.

نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: شاخص ها و ارزیابی های آخر سال مشخص خواهد کرد که واقعا از رکود خارج شده ایم یا خیر؟ آمار و ارقام فعلی حکایت از آن دارد که کشور از نظر اقتصادی وضعیت مطلوبی ندارد.

وی اظهار داشت: به احتمال زیاد رئیس جمهور پیش بینی کرده اند که از رکود خارج خواهیم شد زیرا در نیمه اول سال نمی توان اعلام کرد که وضعیت اقتصادی کشور بهبود یافته و از رکود خارج شده ایم.

پور ابراهیمی تاکید کرد: با مقایسه آمار های اقتصادی سال 92 و 93 می توان در مورد شاخص های خروج از رکود اظهار نظر کرد.

به گزارش مهر لایحه ˈرفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشورˈ که با عنوان خروج غیرتورمی از رکودˈ شناخته می شود 26 مرداد ماه امسال تقدیم مجلس شورای اسلامی شد و یک فوریت آن به تصویب نمایندگان رسید.

هرچند مجلس شورای اسلامی تا 29 شهریور تعطیل است و نمایندگان در تعطیلات دوم تابستانی خود به سر می برند اما با تصمیم هیات رییسه مجلس کمیسیون مشترکی از نمایندگان چند کمیسیون مجلس برای بررسی لایحه ˈرفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشورˈ تشکیل شده است تا این لایحه را در ایام تعطیلات مجلس مورد رسیدگی قرار دهند.

در حالی امروز اولین جلسه این کمیسیون مشترک در مشهد مقدس تشکیل شد که رئیس جمهور روز گذشته اعلام کرد کشور از رکود خارج شده است.