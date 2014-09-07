تقویم عشایر بختیاری به چاپ می رسد

افشار پرویزی بابادی تدوینگر این تقویم در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: یکی از اهداف تدوین این تقویم حفظ تاریخ شفاهی عشایر بختیاری است.
پرویزی بابادی افزود: در این تقویم کلیه اتفاقات، وفات شخصیت های تاثیرگذار و جنگ های صورت گرفته تدوین و در تاریخ دقیق روز و ماه ثبت شده است. این تقویم با اجماع تقویم ملی مدنظر گرفته شده و با تقویم عشایر الحاق می شود.
تدوینگر تقویم عشایر بختیاری توضیح داد: یکی از اهداف این تقویم تقویت فرهنگ ملی با تاکید بر فرهنگ هایی است که در فرهنگ ملی ایران اسلامی وجود دارند.
پرویزی بابادی یادآور شد: تیم گردآورنده این تقویم پیشنهاد می دهد که این کار برای تمامی اقدام ایرانی صورت گیرد و ما آماده همکاری با همه اقوام خصوصا برادران عرب خوزستان هستیم.
به گزارش مهر، تقویم روزشمار عشایر بختیاری پس از چهار سال در اسفند ماه آینده به چاپ می رسد.
اهواز - خبرگزاری مهر: تقویم عشایر بختیاری که در مراسم اختتامیه جشنواره میراث ناملموس رونمایی شد تا پایان سال به چاپ می رسد.
افشار پرویزی بابادی تدوینگر این تقویم در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: یکی از اهداف تدوین این تقویم حفظ تاریخ شفاهی عشایر بختیاری است.
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