تقویم عشایر بختیاری به چاپ می رسد

افشار پرویزی بابادی تدوینگر این تقویم در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: یکی از اهداف تدوین این تقویم حفظ تاریخ شفاهی عشایر بختیاری است.



پرویزی بابادی افزود: در این تقویم کلیه اتفاقات، وفات شخصیت های تاثیرگذار و جنگ های صورت گرفته تدوین و در تاریخ دقیق روز و ماه ثبت شده است. این تقویم با اجماع تقویم ملی مدنظر گرفته شده و با تقویم عشایر الحاق می شود.



تدوینگر تقویم عشایر بختیاری توضیح داد: یکی از اهداف این تقویم تقویت فرهنگ ملی با تاکید بر فرهنگ هایی است که در فرهنگ ملی ایران اسلامی وجود دارند.



پرویزی بابادی یادآور شد: تیم گردآورنده این تقویم پیشنهاد می دهد که این کار برای تمامی اقدام ایرانی صورت گیرد و ما آماده همکاری با همه اقوام خصوصا برادران عرب خوزستان هستیم.



به گزارش مهر، تقویم روزشمار عشایر بختیاری پس از چهار سال در اسفند ماه آینده به چاپ می رسد.