سید حسن موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب که سه‌شنبه بازار میامی به محل قدیمی خود در شهرک گلها منتقل می‌شود یادآور شد: کمیسیون اقتصادی شورای شهر با مطالعه و بررسی نظر به تغییر محل سه شنبه بازار داد و در جلسه شورای شهر این مسئله طرح و موافقت با آن صورت گرفت.

وی با بیان این مطلب که شهردار میامی در خصوص این انتقال نظر مساعدی نداشت افزود: خوشبختانه این مقام مسئول به رای شورای شهر تمکین کرده و با انتقال سه شنبه بازار به محل قبلی خود در شهرک گلها موافقت کرد.

سخنگوی شورای شهر میامی با یادآوری این مطلب که در آینده نزدیک این بازار منتقل خواهد شد خاطر نشان کرد: تصمیم شورا در هر دو مقطع زمانی درست و مطابق با نیازهای همان زمان انجام گرفته است.

موسوی، کار دقیق و کارشناسی را عامل این جابجایی دانست و تصریح کرد: این محل به دلیل رفاه حال مردم آماده شده و در چند سالی که از راه اندازی آن می گذرد با استقبال و رضایت همشهریان روبرو بوده است.

گفتنی است سه شنبه بازار میامی سال گذشته با تصویب شورای شهر میامی از شهرک گلها به بلوار امام رضا(ع) انتقال یافت که متاسفانه با عدم اقبال عمومی مواجه شد و به همین دلیل شورای شهر تصمیم به بازگشت مجدد این بازار به محل قبلی خود گرفت.