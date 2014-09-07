فرهنگ تعاون در جامعه نهادینه شود / تجلیل از تعاونگران و کارآفرینان برتر استان گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، علی مرگدری، در نهمین جشنواره تعاونی ها و کارآفرینان برتر استان گلستان که بعد از ظهر یکشنبه در استانداری گلستان برگزار شد، گفت: تعاون از ارکان اقتصادی در قانون اساسی کشور است که تا حدی مغفول مانده است.

وی افزود: بخشی از قصور نسبت به تعاونی ها به خود ما بر می گردد، باید از قوانین و مقررات درست استفاده می کردیم و نکردیم، هم اکنون که در حال تدوین برنامه ششم توسعه هستیم باید به این بخش توجه کنیم.

مرگدری تصریح کرد: بسیاری از افراد فرهنگ تعاون و تعاونی را نمی دانند و با ورود خود به این بخش به آن صدمه می زنند، باید مراقبت و نظارت ویژه ای به این بخش شود و اجازه ندهیم هر کسی وارد فضای مدیریتی بخش تعاون شود، افراد باید اهلیت این بخش را داشته باشند.

وی اضافه کرد: زنجیره های تولید و خوشه های تولید را می توان به نوعی تعاونی دانست، این زنجیره ها و خوشه ها مسیر های تعاونی است.

مرگدری تاكيد كرد: باید روی فرهنگ تعاونی و کار آفرینی کار کنیم، تا فرهنگ و نگاه ها درست نوشد اقتصاد نیز درست نمی شود و تا باور به وجو نیاید حرکتی ایجاد نمی شودف اگر هم حرکتی ایجاد شود ناپایدار است.

وی در ادامه گفت: اگر اشتغال و تولید میخواهیم باید رونق اقتصادی و زیر ساخت داشته باشیم تا رشد اقتصادی هم داشته باشیم، به همین علت نباید به دنبال آمار باشیم بلکه ثبات ، مفهوم و پیداری مهم تر است.

مرگدری بيان داشت : به کارگیری و باز مهندسی اصل 44 قانون اساسی کمک خوبی است، این قانون خیلی بد اجرا شد که با باز مهندسی می تواند یکی از اصول اقتصادی باشد، بازنگری و باز مهندسی سهام عدات نیز کمک بزرگی است

وی با اشاره به کارآفرینی گفت: موضوع مهم در کار آفرینی مشارکت جویی و مشارکت پذیری است، کارآفرین کسی است که ایده ها را پیدا می کند، نوعی از جامعیت را نیاز داریم تا با همفکری هم به اثر بخشی برسیم.

مرگدری يادآور شد:تجارب مختلف در بخش کارآفرینی را جمع کرده و در اختیار دیگران قرار دهیم تا همه بتوانند از این تجارب استفاده کنند، فرهنگ کارآفرینی را به عنوان یک ارزش ملی به دیگران بشناسانیم.

وی با اشاره به راه آهن گرگان مشهد ادامه داد:این پروژه امسال کنگ میخورد و در سال آینده به بهره برداری می رسدف همچنین با افتتاج یک طرح 600 میلیارد تومانی در زمینه شیلات به رکورد استحصال 100 تنی خاویار در استان خواهیم رسید.

تعاونگران و کارآفرینان برتر استان تجلیل شدند

در همین نشست تعاونگران و کارآفرینان برتر استان گلستان تجلیل شدند. مدیر کل تعاون کار و رفاه احتماعی در این مراسم اظهار داشت : در شرایط فعلی و فشار اقتصادی شدیدی که بر ما وارد است، تعاونگران و کارآفرینان بسیار مظلوم واقع شده اند.

امرالله عباسی افزود: برنامه اول ما در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی ترویج فرهنگ کار آفرینی است، تجمع ثروت در یک بخش نشن از بی تفاوتی و بی توجهی به تعاونی ها دارد.

وی تصریح کرد:در استان 10 هزار تعاونی داریم، اگر همه این تعاونی ها قعال شوند 50 هزار نفر عضو هیئت مدیره داریم، تقویت تعاملات بین تعاونی ها دیگر برنامه ما در این اداره کل است.

عباسی اضافه کرد: توسعه همکاری های بین بخشی، تامین امکانات و سیستم نظارتی و توسعه بازار و برند تعاونی ها از دیگر برنامه های ما برای تعاونی های استان است.

وی در ادامه گفت: تعاونی برتر به تعاونی ای گفته می شود از وضعیت مطلوب تری در تعامل مناسب اعضا، مدیران و بازرسان، برخورداری از تراز مثبت اقتصادی و برگزاری به موقع مجامع و رسمیت یافتن در مهلت قانونی و مواردی از این دست برخوردار باشد.

وی بيان داشت : امسال 421 تعاونی و 246 کارآفرین از استان گلستان در این جشنواره شرکت کردند.