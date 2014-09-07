انهدام باند سارقان داخل خودرو و کشف 50 فقره سرقت در قم

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حمید رضا اسدی اظهار داشت: در پی وقوع چندین فقره سرقت داخل خودرو در استان، موضوع به صورت ویژه در دستور پلیس آگاهی استان قم قرار گرفت.
وی در خصوص نحوه دستگیری این افراد بیان کرد: ماموران در یکی از خیابانهای اصلی قم به سه نفر که چهرهای معتاد گونه داشتند مشکوک و در بازرسی از آنها یک عدد کیف مدارک حاوی یک دفترچه بانک پاسارگاد و یک عدد کارت طلایی خودرو پژو پارس متعلق به دو مالباخته مشاهده کردند و افراد مذکور جهت تحقیقات به پلیس آگاهی استان منتقل شدند.
جانشین فرماندهی استان اضافه کرد: متهمان در تحقیقات تکمیلی در پلیس آگاهی به 50 فقره سرقت داخل خودرو اعتراف کرده و تاکنون اکثر محلهای سرقت و شکات شناسایی و بخشی از اموال مکشوفه نیز تحویل مالباختگان شده است.
گفتنی است، در نهایت متهمان پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی استان شدند.
کشف 400 بطری داروی نیروزا در قم
رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان قم با اشاره به کشف 400 بطری داروهای نیروزا طی بازرسی از یک منزل مسکونی در این استان، گفت: ارزش این داروها، 150میلیون ریال برآورد شده است.
سرهنگ مهدی قدمی در این رابطه اظهار کرد: در پی کسب خبری مبنی بر اینکه فردی در یک منزل مسکونی اقدام به نگهداری کالاهای قاچاق میکند، بلافاصله با اخذ دستور قضایی شناسایی منزل مورد نظر در دستور کار ماموران اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس آگاهی استان قرار گرفت.
به گفته رئیس پلیس آگاهی استان قم پس از بازرسی از این منزل مسکونی در پارکینگ منزل مذکور 400 بطری داروهای نیروزا کشف و متهم دستگیر شد.
قدمی با اشاره به برآورد 150میلیون ریالی ارزش این داروهای نیروزا، اظهارکرد: نهایتاً در این خصوص پروندهای تشکیل و جهت سیر مراحل قانونی به اداره کل تعزیرات حکومتی استان ارسال شد.
دستگیری دو سارق ساختمان نیمه کاره و کشف 12 فقره سرقت
با تلاش ماموران کلانتری 30 فرماندهی انتظامی شهرستان قم دو سارق ساختمانهای نیمه کاره دستگیر و متهمان به 12 فقره سرقت در قم اعتراف کردند.
سرهنگ مهدی قدمی اظهار داشت: در پی کسب خبری مبنی بر چندین فقره سرقت از ساختمانهای نیمه کاره در قم مراتب به صورت ویژه در دستور کار ماموران این استان قرار گرفت.
رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان قم ادامه داد: ماموران کلانتری 30 قم حین گشت زنی به دو نفر که در حال حمل حدود 50 کیلوگرم میلگرد در قطعات بریده شده 20 سانتی داخل گونی بودند مشکوک و پس از انتقال به کلانتری افراد مذکور مورد تحقیق قرار گرفتند.
به گفته وی شواهد و مدارک نشان میداد که هر دو نفر، از سارقان حرفهای منازل نیمه کاره باشند که در نهایت در تحقیقات پلیس به 12 فقره سرقت از ساختمانهای نیمه کاره اعتراف کردند.
قدمی با بیان اینکه سارقان تامین هزینه مواد مخدر را دلیل اصلی این سرقتها عنوان کردهاند، اظهار داشت: پس از شناسایی مالخر، متهمان نیز پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی استان شدند.
رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان قم در خاتمه بر استفاده همشهریان از دوربینهای مداربسته و و نگهبان برای ساختمانهای نیمه کاره جهت پیشگیری از سرقت تاکید کرد.
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