فضای فیزیکی دستگاه قضایی اصفهان دچار مشکل است/ افزایش 3 درصدی جرایم استان

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا حبیبی ظهر امروز در آیین تودیع و معارفه دادستان و عمومی انقلاب اصفهان با اشاره به فعالیت هفت ساله خود در سمت دادستانی اصفهان اظهار داشت: بخاطر تمام کاستی‌هایی که در طول فعالیت در استان اصفهان داشتم از تمام مردم شهیدپرور این استان عذرخواهی می‌کنم.

وی با بیان اینکه ماهانه 9 الی 10 هزار پرونده به مراکز دادگستری استان اصفهان وارد می‌شود، ادامه داد: این در حالی است که در حال حاضر تنها 4 هزار و 500 پرونده در دست بررسی در مراکز دادگستری اصفهان در حال بررسی است.

دادستان سابق عمومی و انقلاب اصفهان سرعت، دقت و قاطعیت را اساس کار دستگاه قضایی استان اصفهان عنوان کرد و بیان داشت: در این راستا بررسی پرونده‌ها ورودی به مراکز دادگستری بر همین سه اصل که مطابق منویات رهبری است انجام می‌شود.

وی در ادامه با اشاره به برخی از اقدامات شاخص صورت گرفته در دستگاه قضایی استان اصفهان طی 7 سال گذشته، بیان داشت: صدور حکم قطع ید سارقان مسلح، دستگیری و اعدام دو سرکرده ساقان مسلح و خطرناک کشوری از جمله اقدامات صورت گرفته در استان اصفهان بوده است.

حبیبی با بیان اینکه روند بررسی و رسیدگی به پرونده تجاوز به عنف خمینی شهر با سرعت و دقت در اجرای احکام یکی دیگر از اقدامات مثبت صورت گرفته در استان اصفهان بوده است، افزود: در بخش مبارزه با مواد مخدر نیز اقدامات مناسبی در استان اصفهان صورت گرفته است که در این راستا دستگیری 12 نفر از قاچاقچیان بین‌المللی به همراه 900 کیلوگرم هرویین آخرین اقدام صورت گرفته در این زمینه بوده است.

وی در ادامه با بیان اینکه با توجه به صدور حکم برای متجاوزین به عنف خمینی‌شهر اتحادیه اروپا بنده را در لیست سیاه تحریم‌ها قرار داد، افزود: من این امر را افتخاری برای خود می‌دانم.

دادستان سابق عمومی و انقلاب اصفهان در ادامه با اشاره به همکاری دستگاه انتظامی استان اصفهان با دستگاه قضایی، افزود: با همکاری این دو نهاد در حال حاضر درصد افزایش جرم در استان 3 درصد بوده است که در کل کشور این امری بی‌نظیر است چرا که در دیگر استان‌ها حداقل افزایش جرم 5 درصد اعلام شده است.

وی در خصوص نقش دستگاه قضایی استان در بحران‌های اجتماعی نیز گفت: در بحران فتنه 88 که بعد از تهران در اصفهان شدت بیشتری داشت دستگاه قضایی به گونه‌ای عمل کرد که به اعتقاد بسیاری از مسئولان امنیتی تا قبل از اطلاعیه دادستان اصفهان این فتنه آسیب‌های زیادی را به جوانان وارد کرده بود.

حبیبی با اشاره به نقش دستگاه قضایی استان در زمان بحران کشاورزان منطقه شرق اصفهان نیز بیان داشت: از آنجایی که کشاورزان به دستگاه قضایی اعتماد داشتند با پیشنهادات این دستگاه بحران موجود در این محل نیز مرتفع گردید.

وی ادامه داد: جلوگیری از ورود محصولات آلوده کشاورزی با آبیاری پساب، برخورد با مراکز صنعتی و آلودگی هوا، پلمب تجهیز مصرف مازوت دو نیروگاه برق و کاهش 20 درصدی آلودگی هوا و مقابله با قمه زنی در شهرستان اصفهان از دیگر اقدامات دستگاه قضایی در حل بحران های اجتماعی بوده‌است.

دادستان سابق عمومی و انقلاب اصفهان در ادامه با بیان اینکه رسیدگی به وضعیت زندانیان استان اصفهان نیز از دیگر فعالیت‌های دستگاه قضایی استان اصفهان مطابق با منویات رهبری بوده است، ادامه داد: اصلاح و ضابطه‌مند شدن مرخصی دادن به زندانیان، آموزش‌های قرآنی و به ویژه حفظ قرآن و ایجاد شرایط فرهنگی در زندان در راستای بازدارنده بودن این محل از اقدامات صورت گرفته در این راستا است.

وی در ادامه با بیان اینکه فضا برخی از ساختمان های مراکز دادگستری استان اصفهان شرایط خوبی را به لحاظ فیزیکی ندارد، ادامه داد: سازمان مسکن و شهرسازی زمینی 16 هکتاری را به این امر اختصاص داده است که امیدواریم با همکاری ریاست قوه قضاییه هر چه زودتر ساختمان جدیدی برای دادگستری استان اصفهان راه اندازی شود.

حبیبی با اشاره به اینکه بنده مسئولیت نظارت بر قضات استان اصفهان را نیز عهده دار بوده‌ام، ادامه داد: در این راستا ضروری است یادآور شوم که در دستگاه قضایی استان اصفهان نیز همچون دیگر دستگاه‌ها برخی از افراد هستند که با تذکر به مسیر باز نمی‌گردند که سعی شده که این افراد از دستگاه قضایی استان خارج شوند تا اعتماد مردم نسبت به دستگاه قضایی از بین نرود.