130 روستای لرستان با تانکر آبرسانی می شوند/ استفاده بخش كشاورزي از آب شرب

علیرضا کاکاوند ظهر یکشنبه در جریان بازدید از پروژه های شرکت آبفار در شهرستان نورآباد به خبرنگار مهر گفت: این شرکت 30 ميليارد ريال از مشتركان طلب دارد.

کاکاوند تصریح کرد: از میزان مطالبات شرکت آب و فاضلاب روستایی لرستان 24 ميليارد ریال سهم مردم روستاهاي استان و 60 ميليارد ديگر نيز سهم ادارات و دستگاهاي دولتي است.

وی تعداد مشتركان استان را 115 هزار مشترک عنوان كرد و افزود: اين در حالي است كه شركت آب و فاضلاب روستايي استان 250 ميليارد ريال به شرکتهای پیمانکاری برای اجرای پروژه های آبرسانی بدهكار است.

مدیر عامل شركت آب و فاضلاب روستايي استان لرستان ادامه داد: در صورت پرداخت شدن مطالبات اين شركت توسط مردم و دستگاه هاي بدهكار این مبلغ را صرف بهبود و كنترل كيفيت آبرسانی، تامین آب روستاهاي فاقد آب آشاميدني سالم و ارائه خدمات مطلوبتر به مردم روستاهاي استان خواهیم کرد.

وي با اشاره به اينكه در حال حاضر 430 مجتمع آبرساني در استان وجود دارد اظهار داشت: 71 پروژه آبرساني نيمه كاره در اين استان وجود دارد كه براي تكميل و به بهره برداري رسيدن آنها 710 ميليارد ريال اعتبار نياز است.

کاکاوند با اشاره به اينكه 420 روستا در استان با كمبود آب آشاميدني سالم و بهداشتي مواجه هستند ادامه داد: پيش از اين 530 روستاي استان با مشكل كمبود آب مواجه بودند که مشکل آب آشامیدنی 110 روستا طي شش ماه گذشته حل شده است.

مدیر عامل شركت آب و فاضلاب روستايي استان لرستان اظهار داشت: شركت آب و فاضلاب روستايي استان براي 130 روستا از اين تعداد روستا از طريق تانكر آبرساني مي كند.

وي يكي از مهمترين مشكلات حوزه آب روستايي استان را استفاده بخش كشاورزي از آب شرب عنوان كرد و افزود: اين موضوع همواره يكي از مشكلاتي بوده كه مانع خدمات رساني بهتر به روستائيان مي شود.

کاکاوند یادآور شد: اميدواريم با همكاري دادگستري نسبت به صدور احكام متخلفين در این زمینه در اسرع وقت اقدامي عملي در راستای جلوگيري از استفاده غيرقانوني از آب شرب جهت مصارف كشاورزي و باغداري قورت گیرد.

مدیر عامل شركت آب و فاضلاب روستايي استان لرستان در پايان تكميل پروژه هاي نيمه تمام استان را از مهمترين برنامه هاي آبفار لرستان عنوان و ابراز امیدواری کرد که با تخصیص مناسبت اعتبارات این بخش شاهد رفع مشکلات باشیم.