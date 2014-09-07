به گزارش خبرگزاری مهر، مهران عباسی انارکی، مشاور معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد با بیان این مطلب افزود: روابط عمومی وزارتخانهها و دستگاههای دولتی میتوانند برای حضور در بیستمین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاریها، از طریق سایت نمایشگاه ثبت نام کنند.
وی افزود: آنها میتوانند با ارائه نشریات، تولیدات رسانه ای، برگزاری نشستهای خبری با حضور مدیران ارشد دستگاه مربوطه در محل غرفه و همچنین تقویت ارتباط با سایر رسانهها ضمن آشنایی بیشتر و بیواسطه با دست اندرکاران مطبوعات و خبرگزاریها، به روند اطلاع رسانی فعالیتهای خویش کمک کنند و در فضایی تخصصی و حرفهای با فعالان عرصه رسانه به صورت چهره به چهره دیدار و تعامل داشته باشند.
عباسی اضافه کرد: حضور روابط عمومی دستگاهها، فرصت مغتنمی برای مردم است تا از نزدیک پیشنهادها، انتقادها و نظرهای خود را با مدیران سطوح مختلف دولت مطرح کنند و دستگاهها نیز با پاسخگویی موثر، پلی میان مردم و سازمانهای دولتی باشند. ضمن اینکه رسانهها و عموم بازدیدکنندگان نیز میتوانند با حضور در غرفه روابط عمومیها، به جریان آزاد اطلاعات و روند اطلاع رسانی شفاف و بیواسطه دست پیدا کنند.
قائم مقام ستاد نمایشگاه این نکته را هم اضافه کرد که امسال و با حضور شرکتها و موسسات مرتبط با مطبوعات، نمایشگاه متفاوتی را تجربه خواهیم کرد که علاوه بر ایجاد رقابت در میان صنایع همیار مطبوعات، در گردش اقتصادی مطبوعات و خبرگزاریها نیز تاثیرگذار است و با توجه به حضور بیواسطه این موسسات، مطبوعات از قدرت انتخاب و قیمت متعادل و منطقی خدمات و ملزومات برخوردار میشوند.
در بیستمین نمایشگاه مطبوعات، بخش ویژهای به «صنایع، خدمات و تجهیزات مرتبط مطبوعاتی» اعم از چاپ، کاغذ، توزیع، فناوری شبکه و اطلاعات، مؤسسات بازرگانی و دست اندرکار در زمینه آگهیهای رسانهای و ...اختصاص پیدا کرده است.
شایان ذکر است در هفته نخست ثبت نام الکترونیکی بیستمین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها، بیش از 300 رسانه برای حضور در نمایشگاه ثبت نام کردهاند که در این میان روزنامهها و خبرگزاریهای شناخته شده، مجلات مطرح، پایگاههای خبری پرمخاطب با سلایق فکری متنوع و خاستگاههای سیاسی متفاوت از سراسر کشور در نمایشگاه ثبت کردهاند.
امسال و برای نخستین بار، کلیه مراحل پیش ثبتنام، ثبتنام قطعی، انتخاب محل غرفه، پرداخت وجه، دریافت اطلاعات غرفه داران برای صدور کارت، اعلام سیاستها و ضوابط و اطلاع رسانی رویدادها و برنامههای جنبی نمایشگاه؛ صرفا از طریق سایت نمایشگاه مطبوعات انجام میشود و در مرحله ثبتنام قطعی، متقاضیان متراژ و محل غرفه را به صورت برخط از طریق سایت نمایشگاه روی نقشه مشخص و هزینه واگذاری را از طریق شبکه پرداخت خواهند کرد.
در بیستمین نمایشگاه مطبوعات حداقل متراژ 12 متر بوده و با همین ضریب افزایش مییابد و در مورد متراژهای مازاد بر 24 متر برای رسانههای بخش خصوصی 50 درصد تخفیف در نظر گرفته شده است.
سایت ثبت نام برای حضور رسانهها و سایر حوزههای مرتبط به نشانی: pressexpo.ir است.
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