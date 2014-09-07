صرفه جویی 10 درصدی در بخش کشاورزی جوابگوی آب شرب و صنعت خواهد بود

به گزارش خبرنگار مهر، حمید چیت چیان بعدازظهر یکشنبه در حاشیه افتتاح پست 132 مگابایتی مشهد در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در خصوص راه های پیش بینی شده برای حل مشکل کم آبی خراسان رضوی گفت: سه سد در استان در حال ساخت و راه اندازی هستند که ما امیدواریم بتوانیم آنها را تا پایان سال و حداکثر سال آینده به بهره برداری برسانیم و گامی در راستای رفع مشکل کم آبی این استان برداریم.

وی گفت: تقریبا با اجرای این سدها، تمام عملیاتی که برای استحصال آبهای سطح العرضی میسر است، انجام خواهد شد.

وزیر نیرو ادامه داد: متاسفانه آب های زیر زمین در استان خراسان رضوی با افت 1/1 میلیارد متر مکعبی مواجه هست و تنها کاری که ما فعلا قادر به انجام آن هستیم این است که در مصرف آب مدیریت کنیم.

وی گفت: اگر فقط به اندازه 10 درصد در مصرف آب کشاورزی صرفه جویی کنیم بیشتر از کل مصرف آب شرب و صنعت می تواند برای ما منابع آبی را تامین نماید و در این راستا با وزارت جهاد کشاورزی مشغول مذاکره و بررسی برنامه هایی هستیم تا این مدیریت مصرف انجام بگیرد.

وزیر نیرو در پایان گفت: البته برنامه های دیگری مثل انتقال آب از دریاها را نیز تحت مطالعه داریم که این موضوع در مرحله مطالعات فنی، زیست محیطی و اقتصادی است.