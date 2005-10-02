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۱۰ مهر ۱۳۸۴، ۱۵:۴۷

رييس سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران:

توسعه صنعت فولاد محور كاري در دولت جديد است

رييس سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران گفت: محور اصلي در دولت جديد، توسعه صنعت فولاد كشور است.

به گزارش خبرگزاري مهر، هراتي نيك در هنگام بازديد ازذوب آهن اصفهان با اشاره به برنامه هاي مورد نظر براي صنعت فولاد كشورگفت: محور اصلي توسعه در دولت جديد، توسعه صنعت فولاد كشور است و در اين زمينه ايجاد ظرفيت به ميزان 29 ميليون تن توليد فولاد بايد تحقق يابد.

وي ظرفيت ذوب آهن اصفهان در برنامه توسعه فولاد كشوررا پنج ميليون تن ذكر كرد و گفت: در مرحله اول توسعه اين حداقل ظرفيت براي توسعه ذوب آهن اصفهان است كه بايد با جديت و استفاده از پتانسيل هاي موجود دنبال شود.

وي تصريح كرد: از كساني كه در بيرون حرف هايي را مي زنند كه شايسته صنعت فولاد كشور نيست ،متاسفم چرا كه  ابتداي صنعت فولاد يعني ذوب آهن اصفهان است و بعد صنايع ديگر.

رييس سازمان توسعه معادن خاطر نشان كرد: ذوب آهن اصفهان پيشكسوت و پايه صنعت فولاد كشور است وبايد اين مجتمع عظيم صنعتي را حفظ و براي اعتلاي آن كوشش كنيم و به عنوان يك فولاد ساز نسبت به آن تعصب داشته باشيم.

وي گفت: براي پيشرفت و توسعه صنعت فولاد كشورلازم است از تمام ظرفيت هاي موجود استفاده شود.

مدير عامل ذوب آهن اصفهان نيزدرباره روند پيشرفت طرح توازن افزود: با اجراي طرح توازن ظرفيت اين شركت به 6/3 ميليون تن در سال مي رسد و سپس در فاز دوم به 7/4 ميليون تن افزايش پيدا مي كند.

 مسعود ابكاء ، تنها مشكل طرح توازن در شرايط فعلي را تامين نقدينگي ذكروتصريح كرد: با حمايت هاي سازمان توسعه مشكلات موجود برطرف مي شود.

 

 

کد مطلب 236594

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