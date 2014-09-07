به گزارش خبرنگار مهر، محمد نهاوندیان بعدازظهر یکشنبه در جلسه توسعه سرمایه‌گذاری در مشهد اظهار کرد: رویکرد توسعه دولت، توسعه مردم محور است و این دولت بر این باور است که توسعه برای مردم و به دست مردم می‌تواند صورت بگیرد.

وی گفت: دولت وظیفه خود می‌داند موانع مشارکت مردم را در توسعه اقتصادی در کشور از سر راه بردارد.

نهاوندیان افزود: دولت معتقد است کار توسعه با اتکای به منابع دولت می‌تواند صورت بگیرد و دوران توسعه دولت محور سپری شده است.

رئیس دفتر رئیس جمهور گفت: آنچه دولت وظیفه خود می‌داند این است که شرایط قابل پیش‌بینی و قابل برنامه‌ریزی برای بخش خصوصی و تعاونی‌ها را فراهم کند تا توانمندسازی بخش خصوصی و تعاونی شکل بگیرد و در سیاست‌های اصل 44 نیز این موضوع مورد تاکید رهبری قرار داشته است.

نهاوندیان ادامه داد: دولت اعتقاد دارد اقتصاد توانا؛ بخش خصوصی و تعاونی توانا و توانمند را می‌طلبد.

وی تصریح کرد: نگاه اقتصادی دولت یازدهم در کارهای زیربنایی، مشارکت دولت و بخش خصوصی است و در این میان دولت تصمیمات لازم را برای تامین بازار اقتصادی چه در محصول و چه در خدمات فراهم می‌کند.

رئیس دفتر رئیس جمهور در ادامه تاکید کرد: استان خراسان جایگاه ویژه‌ای و مزیت‌های برجسته‌ای را برای توسعه کشور دارد؛ خراسان ویژه است چون تجربه صنعت عمدتا غیردولتی را از سر گذرانده است در حالی که صنعت در استان‌های دیگر در سرمایه‌گذاری‌ها توسط دولت و بانک‌ها بوده است.

وی در ادامه با بیان اینکه خراسان مزیت اقتصادی بین‌المللی نیز دارد، گفت: هم مرز بودن با دو کشور در حال توسعه نیز تجارب و ظرفیت‌های خوبی را برای خراسان رضوی رقم زده است.

نهاوندیان به مشکل آب و محیط زیست در کشور اشاره کرد و یادآور شد: دولت در خراسان رضوی نیز با مسئله آب و مسئله محیط زیست رو به رو است.

رئیس دفتر رئیس جمهور با اشاره به جلسه صبح امروز رئیس جمهور با نخبگان و دانشگاهیان خراسان رضوی اظهار داشت: دکتر روحانی در جلسه با نخبگان استان نکته اصلی را مطرح کردند که با این تعداد عالم و نخبه در خراسان رضوی چرا باید مسائل اقتصادی و مشکلات وجود داشته باشد.

راه حل مشکلات استان خراسان رضوی باید از خود استان برخیزد و دولت نیز انگیزه دارد تا بستر لازم را برای شکوفایی این استعدادها و جذب سرمایه ها فراهم کند.

وی تاکید کرد این دولت آمادگی دارد امنیت و بستر سرمایه‌گذاری لازم را برای سرمایه‌گذاران فراهم کند و مشکلات فعالان اقتصادی و کارآفرینان را حل نماید و البته دولت با پذیرا و شنوای نظرات فعالان اقتصادی در بخش خصوصی است.

رئیس دفتر رئیس جمهور گفت: مصوبه ای دردستور کار دولت قرار دارد که رفع موانع بخش خصوصی را به همراه خواهد داشت؛ در این طرح 65 درصد موارد پیشنهادها و اظهارنظرها از طریق بخش خصوصی به دولت ارائه شده است.

نهاوندیان گفت: در افق پیش رو باید پیوندی جدی و نزدیک بین دانشوران و کارآفرینان ایجاد شود و باید ایده نو در کنار خودش سرمایه لازم را بگیرد تا تبدیل به فرصتی شغلی شود و بتواند مشکل اشتغال خیل جوانان جویای کار را بر طرف سازد.

وی از تصمیمات خوب در جلسه هیئت دولت خبر داد و اظهار داشت: فعال سازی صندوق شکوفایی و نوآوری در دستور کار است و تعداد شرکت‌هایی که با همین پیام تشکیل شده‌اند بسیار بوده و می توانیم امیدوار باشیم که شکوفایی در اقتصاد نو و دانش بنیان اتفاق بیفتد.

وی تاکید کرد: دولت به وظایفی که دارد عمل می کند اما بخش خصوصی نیز باید مسئولیت پذیر باشد و رابطه افقی و عمومی فعالان بخش خصوصی و دولت هم افزا شو د و به جای فرسایش، همدیگر را کمک کنند و بخش خصوصی توانا می تواند برای دولت کمکی باشد تا رئیس جمهور با خیال راحت تصمیم بگیرد و بخشی از کارها را به این بخش برای اجرا واگذار کند.

رئیس دفتر رئیس جمهور بر تصمیم رئیس جمهور در حمایت از بخش خصوصی تاکید کرد و گفت: بخش خصوصی نیز باید قدرشناس نسبت به این نگاه رئیس جمهور باشد و با انسجام و مسئولیت پذیری بنگاه های کوچک در کنار هم کارهای بزرگ اقتصادی را ایجاد کنند.

نهاوندیان در ادامه افزود: اقناع سرمایه گذار خارجی می طلبد که هیئت های خارجی در ایران که به دنبال بخش خصوصی قوی می گردند؛ بخش خصوصی ایران بتواند آنها را مجاب کند که سرمایه گذاری در ایران مقرون به صرفه است.

وی کمیسیون ماده 76 و توجه دولت را دو ابزار ارزشمند برای بخش خصوصی و فعالان اقتصادی برشمرد و تاکید کرد: از این ظرفیت قانونی استفاده کنیم.

نهاوندیان در پایان با بیان اینکه قرار است بروکراسی اقتصادی در کشور ایجاد شود گفت: در طول 90 سال گذشته هر دولتی گره ای به گره ها و قفلی به قفل های اقتصاد ایران اضافه کرد و حالا دوره پالایش نسبت به قوانین اقتصادی را باید بگذرانیم.