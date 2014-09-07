به گزارش خبرنگار مهر، سیده زهرا موسوی ظهر یکشنبه در جلسه بانوان ستاد امر به معروف و نهي از منكر كه با حضورنماینده ولی فقیه در استان کردستان برگزار شد، اظهار داشت: اقتدار و پیروزی ملت ایران در جنگ تحمیلی ناشی از پرورش انسان‌های شجاع، متدین، پایبند به ارزش‌ها و ایثارگری بود که از دامان زنان مسلمان ایرانی بیرون آمده بودند.

وی با اشاره به خدمت دين مبين اسلام به زنان افزود: با آغاز دین اسلام هویت زنان به آنان بازگردانده شد و با پیروزی انقلاب اسلامی و تدابیر امام راحل، هویت زنان ایرانی حیاتی دوباره یافت و منزلت و شخصیت خود را پیدا کردند.

مسئول امور بانوان ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر کردستان، با بیان اینکه 50 درصد از جمعیت هر جامعه‌ای را زنان تشکیل می‌‌دهند، توجه به این قشر را امری ضروری دانست و ادامه داد: زنان به عنوان تشکیل دهنده نیمی از جمعیت کشور و پرورش و تربیت کنندگان نیمه دیگر نقش مهم و تاثیرگذاری در بدنه جامعه دارند و بسیاری از صاحب‌نظران و اندیشمندان بر این مهم واقف هستند.

موسوی در ادامه به فعالیت‌های امور بانوان ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر استان اشاره کرد و یادآور شد: امور بانوان با بهره‌گیری از ظرفیت بانوان متدین و مروج امر به معروف و نهی از منکر بدنه ادارات استان از اسفند ماه 92 کار خود را به صورت رسمی آغاز کرده است.

وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در استان بیان کرد: امور بانوان ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر استان کردستان طی 6 ماهه گذشته از آغاز فعالیت‌هایش، با برگزاری جلسات و برنامه‌های مختلف بستر را برای توجه بیش از پیش به این فریضتین الهی فراهم کرده است.

مسئول امور بانوان ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر کردستان گفت: ارائه راهکارهای مختلف در زمینه توسعه و ترویج بیش از پیش فریضتین امر به معروف و نهی از منکر و عملیاتی کردن برنامه‌های ستاد در سال‌جاری از جمله اقدامات انجام شده بوده است.

موسوی توجه به توسعه آموزش‌ مهارت‌های زندگی با توجه به تاثیرگذاری بانوان در بدنه خانواده و اجتماع را از جمله مباحث مورد توجه امور بانوان ستاد احیا در استان عنوان کرد و اظهار داشت: در همین راستا لیستی از بانوان شاغل در ادارات و دستگاه‌های مختلف استان تهیه شد و برگزاری کارگاه‌های آموزشی با موضوع همسرداری و تربیت فرزندان در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: برگزاری همایش بزرگ حجاب و عفاف در اواخر مهرماه امسال از دیگر برنامه‌های امور بانوان ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر استان است.

مسئول امور بانوان ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر کردستان بهره‌گیری از ظرفیت خواهران در راستای تذکر لسانی به افرادی که نسبت به انجام معروفات بی‌توجه و یا عامل اجرای منکرات در جامعه هستند را از دیگر اقدامات انجام شده خواند و یادآور شد: با فعالیت این افراد شاهد توفیقات خوبی در این حوزه در استان بودیم.