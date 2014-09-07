به گزارش خبرنگار مهر، سعید رازانی ظهر یکشنبه در جلسه کمیته حمایت قضایی از سرمایهگذاری در لرستان در محل دادگستری استان اظهار داشت: با وجود اینکه مطابق آییننامهها و ضوابط دستگاه قضایی ملزم به پیگیری مشکلات قضایی واحدهای تولیدی و موانع سرمایهگذاری در قالب کمیته حمایت قضایی از سرمایهگذاری هستیم ولی دستگاه قضایی استان پا را از این هم فراتر نهاده و به سایر مشکلات واحدهای تولیدی لرستان هم ورود پیدا کرده است.
رازانی با اشاره به این موضوع که ارتباط بسیار نزدیکی هم با استانداری لرستان و هم اتاق بازرگانی برقرار کردهایم، گفت: پیگیری مشکلات واحدها از طریق برگزاری منظم و مستمر جلسات کمیته، دستور کار جدی ماست که در این زمینه از هیچ تلاشی فروگذار نبوده و نخواهیم بود.
وی افزود: بدون شک تنها راه برونرفت از مشکلات موجود، فراهم کردن شرایط برای سرمایهگذاری بخش خصوصی بوده و برای تحقق این مهم لازم است همه دستگاهها همکاری لازم را در این زمینه داشته باشند.
رازانی تصریح کرد: در جلسه گذشته کمیته حمایت قضایی که به صورت مشترک با شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی و با حضور رئیسکل بانک مرکزی برگزار شد، مشکلات کمبود نقدینگی و ضرورت تزریق سرمایهدرگردش واحدها مطرح شد.
وی ادامه داد: خوشبختانه قرار شد در صورت وجود واحدهایی که نیاز آنها به تسهیلات به صورت کارشناسیشده تأیید شده است، بدون در نظر گرفتن سقف هزار و 500 میلیارد تومانی که اختصاص یافته، تسهیلات سرمایه در گردش پرداخت شود.
دادستان خرمآباد با اشاره به مصوبات جلسه گذشته کمیته حمایت قضایی از سرمایهگذاری بیان داشت: بررسی مشکلات شهرک صنعتی دورود، بررسی مشکلات شهرک صنفی زاگرس خرمآباد و همچنین تشکیل کمیتهای برای پالایش واحدهای تولیدی استان از حیث بدهکاریهای بانکی به منظور جداسازی واحدهای خوشنام و خوشسابقه از واحدهای مشکلدار و بدهکار از جمله مصوباتی بود که به تصویب رسید.
وی عنوان کرد: همچنین مقرر شد بانکها در صورت امکان در ابتدای امر در راستای تسویه بدهیها برخورد با خودِ شخص تسهیلاتگیرنده را در دستور کار قرار دهد.
رفع مشکلات واحدهای تولیدی لرستان به صورت متمرکز بررسی و پیگیری شود
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرمآباد هم در این نشست با تاکید بر دوری از پراکندگی و موازی کاری در زمینه بررسی مشکلات واحدهای تولیدی گفت: رفع مشکلات واحدهای تولیدی لرستان به صورت متمرکز بررسی و پیگیری شود.
حسین سلاح ورزی با تقدیر از رئیسکل دادگستری لرستان و دادستان شهرستان خرمآباد برای برگزاری جلسات منظم و مستمر کمیته حمایت قضایی از سرمایهگذاری لرستان اظهار داشت: بر هیچ کس پوشیده نیست که کشور در سالهای گذشته و به دلایلی که همه از آن مطلع هستیم، دچار بیماری مهلک رکود تورمی شده که یکی از بزرگترین معضلات اقتصاد کلان است.
سلاحورزی گفت: خوشبختانه دولت یازدهم در زمینه کنترل نرخ ارز توفیقات خوبی داشته و امیدواریم با ارائه بستهای که به منظور خروج از رکود تدوین کرده، بتواند این بیماری مهلک را درمان کند.
وی افزود: در همین زمینه ضروری است در درون استانها نیز واحدهای تولیدی به سمتوسوی هماهنگی با این بسته پیش بروند.
سلاحورزی در بخش دیگری از سخنان خود به انبوه مشکلات واحدهای تولیدی استان اشاره و تصریح کرد: واحدهای تولیدی در موارد بسیاری نقشی در مشکلات و شرایط به وجود آمده و مسائل موجود ندارند.
این فعال اقتصادی عنوان کرد: بخشی از مشکلات مربوط به بدهیهایی است که واحدهای تولیدی به دستگاهها و سازمانهای دولتی از جمله بانکها، تأمین اجتماعی و مالیات دارند.
سلاح ورزی بیان داشت: نبود نقدینگی و ضرورت دسترسی به تسهیلات سرمایهدرگردش از دیگر مشکلاتی است که امیدواریم با اختصاص تسهیلات هزار و 500 میلیاردی و قول مساعد رئیسکل بانک مرکزی در همین زمینه این مشکلات برطرف شوند.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرمآباد افزود: خوشبختانه در زمینه بدهیهای معوق بانکی واحدها، با مساعدت و همراهی سیستم بانکی بخش زیادی از این مشکلات برطرف شده است.
سلاحورزی با اشاره به جلسات متعددی که دستگاههای مختلف در زمینه رفع مشکلات واحدهای تولیدی برگزار میکنند، گفت: با تمرکز در این حوزه میتوانیم زودتر و بهتر به نتیجه برسیم که در همین زمینه پیشنهاد میکنیم کمیتهای کار دستهبندی مشکلات مختلف و واحدهای تولیدی را به عهده بگیرد تا پس از استخراج، این مشکلات در کارگروهی به ریاست استاندار لرستان یکبار و برای همیشه مورد ارزیابی قرار گرفته و نسبت به حل آنها اقدامات متمرکز لازم انجام شود.
وی اظهار داشت: پیشبینی ما این است در چنین فرآیندی قادر خواهیم بود ظرف مدت سه ماه حجم قابلتوجهی از مشکلات واحدهای تولیدی استان برطرف کنیم.
104 واحد تولیدی شن و ماسه رودخانهای در لرستان فعالیت دارند
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان هم در این جلسه گفت: 104 واحد تولیدی شن و ماسه رودخانهای در لرستان فعالیت دارند.
قدرت اله ولدی اظهار داشت: لیست 535 واحد و 115 طرح برای دریافت تسهیلات هزار و 500 میلیارد تومانی به تهران ارائه شده است.
وی بیان داشت: هزار و 300 میلیارد تومان یا به عبارتی در حدود 90 درصد این تسهیلات در اختیار سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قرار خواهد گرفت.
ولدی گفت: طرح موضوع انحراف سالهای گذشته در زمینه تسهیلات بنگاههای زودبازده باعث شد ما با حساسیت بیشتری روند تخصیص این تسهیلات را زیر نظر بگیریم و در همین زمینه چهار تیم بازرسی و نظارت برای کنترل این فرآیند تدارک دیدهایم تا مشکلات گذشته شکل نگیرد.
وی با تأکید بر اینکه پیشگیری بهتر از درمان است، افزود: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان به عنوان متولی این امر هرگز اجازه نخواهد داد انحرافی در ارائه و مصرف این تسهیلات پیش بیاید.
ولدی تصریح کرد: در همین راستا از بانکها و مجموعه استانداری میخواهیم تا در زمینه بازرسیهای مستمر و منظم ما را یاری کنند تا با نظارت کامل این تسهیلات اختصاص یابد.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان در مورد دستورکار جلسه هم گفت: در استان لرستان بیش از 104 واحد شن و ماسه رودخانهای داریم که به هر حال هر کدام هزینههای زیادی را برای راهاندازی و فعالیت واحدشان پرداخت کردهاند.
ولدی بیان داشت: در حوزه امور آب مشکلاتی برای این واحدها به وجود آمده که بر اساس مکاتباتی که در گذشته انجام گرفته ایراداتی گرفتهاند که در زمینه صدور مجوز جدید و تمدید پروانههای گذشته نظارت بیشتری صورت گیرد.
وی افزود: با در نظر گرفتن وضعیت اشتغال این واحدها و همچنین سرمایهگذاری صورتگرفته ضروری است به گونهای عمل شود که آسیبی متوجه فعالان این حوزه نباشد.
ولدی بیان داشت: خودِ دوستان ما در انجمن شن و ماسه لرستان با دلسوزی هر چه تمام در این حوزه فعالیت میکنند و بر اساس قانون هم اگر تخلفی وجود داشته باشد، ما برخورد میکنیم.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان بیان داشت: پیشنهاد ما جایگزینی معادن کوهی به جای معادن رودخانهای است.
نظر شما