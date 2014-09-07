تقاضاي مساعدت درماني مردم در هشتمین سفر استانی هیئت دولت کاهش یافته است

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضي بانك بعدازظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران عنوان کرد: بعضي از تقاضاهای مردمی از ریاست جمهوری كه مستلزم طي كردن مراحل قانوني باشد به دستگاه مربوطه ارجاع و در اولويت اقدام اين دستگاه قرار ميگيرد اما بعضي تقاضاهاي اشتغال كه در زمان كوتاه تري ميسر باشد زودتر پاسخگويي ميشود.
وي تصریح كرد: البته طرحهاي اشتغالزايی دولت مثل طرح خروج از ركود نيز در همين راستا تعريف شده و موجب ايجاد اشتغال گسترده در كشور و كاهش تقاضاهاي اشتغال ميشود.
بانك در ادامه به افزایش اعتبارات عمرانی استانها اشاره کرده و گفت: دولت با توجه به اينكه در شرايط سخت بودجهاي به سر ميبرد اعتبارات عمراني استانها را بيش از سه برابر افزايش داده كه اين نيز موجب ايجاد اشتغال بهخصوص در بين فارغالتحصيلان خواهد شد.
كاهش تقاضاهاي درماني مردم در سفر اخير رئيس جمهور
وي ابراز کرد: اختصاص 10 ميليارد دلار به موضوع سهميابي آبهاي مرزي و ساماندهي آب در بخش كشاورزي از سوي رئيس جمهوري نيز در راستاي سياستهاي اشتغالزایی دولت بوده و بخشي از تقاضاهاي مردمي در خصوص اشتغال از اين طريق پاسخگويي ميشود.
بانک از كاهش تقاضاهاي درماني مردم در سفر اخير رئيس جمهور خبر داده و گفت: به جهت اجراي بخش اول طرح تحول نظام سلامت، مردم ميتوانند با مراجعه به بيمارستانهاي دولتي، با كمترين هزينه، درمان شوند كه اين امر تقاضاهاي درماني سفر را كاهش داده است.
معاون کل سرپرست نهاد رياست جمهوري به ساير مشكلاتي كه مردم در تماسهاي خود مطرح ميكنند اشاره کرده و افزود: این موارد شامل مشكل مسكن، ازدواج، جهيزيه، كمك های موردي و مساعدت درماني است كه هر كدام از اين تقاضاها در بخش مربوط به خود و توسط تيم ارتباطات مردمي رياست جمهوري پيگيري ميشود تا به نتيجه مورد نظر مردم برسد.
بيشتر تقاضاهاي شهروندان ظرف بيست روز به نتيجه مشخص ميرسد
وی با اشاره به تقاضاهاي كمك موردي و جهيزيه بیان کرد: این موارد از طريق دستگاههاي حمايتي در كمترين زمان ممكن پيگيري خواهد شد.
بانک هدف از راه اندازی سامانه سامد را حفظ عزت و كرامت شهرونداني كه از رئيس جمهوري تقاضايي داشتند عنوان کرده و گفت: این امر سبب شد تا مردم مجبور نباشند در خيابانها به دنبال خودرو رئيس جمهور بروند تا يك نامه يا تقاضا را به ايشان برسانند.
معاون نهاد رياست جمهوري گفت: بيشتر تقاضاهاي شهروندان ظرف بيست روز از تاريخ تماس، به نتيجه اوليه و مشخص ميرسد و شهروندان ميتوانند از طريق همين سامانه و وارد كردن شمارهي پيگيري، از وضعيت درخواست خود اطلاع حاصل كنند.
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