مانور جهیزیه خانواده های نیازمند با کمک 160 میلیون ریالی خیرین در دامغان برگزار شد

سیده زهرا طباطبایی عصر یکشنبه در حاشیه برگزاری مانور جهیزیه به خانواده های نیازمند شهرستان دامغان در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان اینکه پنج هزار جهیزیه همزمان در سراسر کشور و استان توزیع می شود اظهار داشت: در این مانور جهیزیه به هشت خانواده در دامغان لوازم خانگی و وسایل اولیه زندگی اهدا شد.

وی با بیان این مطلب که خیرین دامغانی برای تهیه این تعداد جهیزیه، 160 میلیون ریال کمک کردند، افزود: اولین مانور جهیزیه سال گذشته در سالروز ولادت منجی عالم بشریت حضرت مهدی(عج) برگزار و به پنج خانواده نیازمند جهیزیه اهدا شد و خیرین دامغانی 100 میلیون ریال مساعدت مالی داشتند.

مؤسسه خیریه آبشار عاطفه ها به عنوان یک مؤسسه مردم نهاد با داشتن 150 نمایندگی در کشور به عنوان بزرگترین خیریه غیر دولتی تعداد 200 هزار نفر را تحت حمایت خود دارد و در راستای ترویج و اعتلای سیره عملی ائمه اطهار (س) فعالیت می کند.

