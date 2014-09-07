به گزارش خبرگزاری مهر، رویترز به نقل از یک منبع دیپلماتیک اعلام کرد: "هوشیار زیباری" وزیرخارجه عراق امروز در جریان نشست مشورتی وزیران خارجه اتحادیه عرب پیش نویس طرح مبارزه با داعش را ارائه کرده است.

این منبع احتمال داد کشورهای عربی طی این نشست با طرح ارائه شده از سوی عراق موافقت کرده و حمایت خود را از حملات آمریکا علیه داعش اعلام کنند.

صد و چهل و دومین نشست وزیران خارجه اتحادیه عرب فردا در قاهره برگزار می شود و امروز وزرای خارجه این کشورها نشستی مشورتی پشت دربهای بسته برگزار کردند.

یک منبع آگاه در اتحادیه عرب در این باره اظهار داشت: موضوعات اساسی که در این نشست مشورتی بررسی خواهند شد شامل اصلاح ساختار و توسعه اتحادیه عرب، چگونگی مبارزه با تروریسم بدون مرز و سرکوب گروههای تروریستی، چگونگی حمایت از مسئله فلسطین و تحولات سوریه، یمن، عراق، لیبی و لبنان است.