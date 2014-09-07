شناسایی آسیبهای فرهنگی و برنامه ریزی برای رفع آنها ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد رضا حدادیان عصر یکشنبه در نشست ائمه جماعات کانون های فرهنگی هنری مساجد شهرستان دامغان در سالن اجتماعات اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی این شهرستان ضمن بیان اینکه شناسایی آسیب های فرهنگی و برنامه ریزی برای رفع آن ها ضروری است، افزود: دغدغه های فرهنگی را نباید ساده گرفت و از آن به سادگی عبور کرد.

وی با بیان اینکه اجرای کارهای فرهنگی در جامعه نیاز به مشارکت همگانی دارد خاطر نشان کرد: نقش مردم به ویژه جوانان در اجرای کارهای فرهنگی مهم و اثرگذار است و اگر این مشارکت ها نباشد ما در کارهای فرهنگی موفق نخواهیم بود.

مسئول دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری مساجد استان سمنان با بیان این مطلب که آسیب های فرهنگی در جامعه باید شناسایی و با برنامه مناسب در راستای رفع این آسیب ها گام برداشته شود تصریح کرد: انقلاب اسلامی ایران یک انقلاب فرهنگی بود بنابر این روحانیان و مردم باید به دغدغه های فرهنگی جامعه و رهبر فرزانه انقلاب توجه ویژه داشته باشند.

حدادیان با اشاره به این که 205 روحانی با کانون های فرهنگی هنری مساجد استان سمنان همکاری می کنند، عنوان کرد: کادر سازی و آموزش نیروهای متخصص، متعهد و کارآفرین را در کانون های فرهنگی هنری مساجد با توجه به اقتصاد مقاومتی از مهمترین برنامه های در دستور کار شش ماهه دوم سالجاری این کانون ها است.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان دامغان نیز در این جلسه با بیان اینکه نباید کانون های فرهنگی هنری مساجد به دست فراموشی سپرده شوند، تاکید کرد: کانون های فرهنگی هنری مساجد نقش مهم و تأثیرگذاری در اجرای کارهای فرهنگی در جامعه دارند.

محمد طالبی با یادآوری این مطلب که امروزه کانون های فرهنگی هنری مساجد نقش پویایی خاصی دارند و رو به رشد و ترقی هستند، ابراز داشت: روحانیان با حضور در 49 کانون فرهنگی هنری مساجد در شهرستان دامغان که مجوز فعالیت دارند، می توانند به رشد و ارتقاء آن کمک فراوان کنند.

در این جلسه حاضران دیدگاه ها و نظرات خود را در راستای هماهنگی و برنامه ریزی هر چه بهتر روحانیان در کانون های فرهنگی هنری مساجد و اجرای برنامه های فرهنگی بیان کردند.