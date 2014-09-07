سفرشینزو آبه به سریلانکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دویچوله، شینزو آبه نخست وزیر ژاپن امروز در سفری کوتاه وارد سریلانکا شد.

بنا بر این گزارش این سفر کوتاه اما مهم برای تقویت همکاری های اقتصادی و امنیتی در منطقه جنوب شرق آسیا می باشد.

شینزو آبه اولین نخست وزیر ژاپن است که در 24 سال گذشته به سری لانکا سفر کرده است.

ابه در این سفر با رئیس جمهور سری لانکا و اعضای پارلمان این کشور دیدار خواهد کرد.

آبه که کشورش سرمایه گذاری های زیادی در زیرساخت های سریلانکا انجام داده است گفت: ما به عنوان دوست سری لانکا برای کمک به ساختن این کشور خوشحال می شویم.

وی همچنین گفت: تصمیم داریم همکاری ها در سطوح بالا را بر پایه اعتماد گسترش دهیم.