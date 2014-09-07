به گزارش خبرنگار مهر، سيد محمد ميرمحمدي در جمع بخشداران استان يزد با اشاره به اينكه بايد از مواهب خدادادي نظير معادن در راستاي رفع محروميت هاي روستاها استفاده شود، اظهار داشت: اشتغال معادن سهم مردم روستاهايي است كه معادن در حريم آنها واقع شده و مردم از تبعات منفي آن رنج مي‌ برند.

وي با بيان اينكه معادن ثروتهاي عمومي جامعه هستند و بايد در راستاي رفع نيازهاي كشور از آنها استفاده شود، خاطرنشان كرد: زماني كه طرح هاي بهره برداري از معادن به تصويب مي رسد، شوراي برنامه ريزي بايد همه جوانب بهره برداري از يك معدن را بسنجد و آن را مورد بررسي قرار دهد.

استاندار يزد خاطرنشان كرد: در حوزه معادن و ديگر مواهب طبيعي و الهي، همه چيز بايد در جاي خود مورد استفاده قرار گيرد و در اجراي طرح ها، همه جانبه نگري انجام شود تا حقي از كسي يا منطقه اي ضايع نشود.

بخشداران مديريت خود را در بخش هاي نظارتي خود تقويت كنند

وي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به اينكه برگزاري جلسات هم انديشي ميان مسئولان مناطق مختلف، راهي در مسير رفع مشكلات است، عنوان كرد: تعامل و هم انديشي مسئولان مي تواند تحقق برنامه ها و اهداف بلند مدت را به دنبال داشته باشد.

استاندار يزد در بخش ديگري از سخنان خود با بيان اينكه بخشداري نيز از دستگاه هاي بسيار مهم به شمار مي رود و بخشداران نيز وظايف بسيار مهمي بر عهده دارند، تاكيد كرد: بخشداران بايد اهميت كار خود را درك كرده و مديريت خود را بر بخش تحت نظارت خود تقويت كنند.

ميرمحمدي تصريح كرد: به طور قطع درايت و مديريت صحيح مي تواند بسياري از مشكلات مناطق مختلف استان را برطرف كند ضمن اينكه كار در روستاها، ابزارها و تدابير خاص خود را نياز دارد.

استاندار يزد ادامه داد: لازمه كار در روستاها، سادگي و بي پيرايگي است و بايد در اداره امور، سلامت نفس و عزت نفس مردم روستا را مدنظر قرار داد.

زمينه هاي بروز نفاق بايد در جامعه از بين برود/ لزوم ترويج فرهنگ كار در جامعه

ميرمحمدي با تاكيد بر انجام کار متعهدانه تصريح كرد: بايد زمینه های بروز نفاق در جامعه را از میان ببریم و فرهنگ کار در جامعه را بسط و گسترش دهیم.

وی، کار فرهنگی را زمان‌بر اما لازم دانست و خاطر نشان كرد: متاسفانه جامعه ما به دلایلی امروزه در معرض آسیب پذیری فرهنگی قرار دارد.

استاندار یزد، مسئول بودن را به معنی تحمل شرایط سخت و سنگین و رعایت آرامش و متانت در کار در هر زمان و انتقاد پذیر و پاسخگو بودن دانست و خطاب به بخشداران بيان كرد: اگر وظایف خود را به درستی انجام دهید، هرگز مشکلی در کار شما بروز نخواهد کرد و بدانید که حاشیه ها نباید شما را از امر خدمتگزاری به مردم باز دارد بلکه باید چون سروهای تنومند و استواری باشید که جاودانه در خاطره ها ایستاده اند.

میرمحمدی از همه مدیران استان به ویژه بخشداران خواست تا نشاط و شادابی را در کار خود لحاظ کنند و ضمن افزایش ظرفیت نقد پذیری در وجود خود، تحت تاثیر حاشيه سازي هاي دیگران قرار نگیرند.