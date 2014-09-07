به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین شافعی بعد ازظهر یک شنبه در جلسه توسعه و سرمایه گذاری خراسان رضوی در سالن صبا مشهد اظهار کرد: نقدینگی در سیاست گذاری اقتصادی امری ضروری است و جزو ذات نظام تصمیم گیری در این حوزه است.

وی با بیان اینکه امنیت ملی در نظام اقتصادی دارای اهیمت است، افزود: امروز باید برای فعالیت بخش خصوصی زمینه مناسب فراهم شود، البته تا حدودی این امر محقق شده اما امیدوارم در این راستا درک بهتری از رابطه دولت و بخش خصوصی ایجاد شود.

شافعی گفت: برای کشور پهناوری چون ایران با تنوع و تفاوت های فراوان نمی شود نسخه واحدی در مسئله اقتصاد تهیه و اجرا کرد.

به گفته وی توجه به شرایط ویژه نقاط مختلف کشور و دریافت برنامه های محلی و منطقه ای و پیوند این برنامه ها باهم در ایجاد توسعه متوازن نقش بسزایی دارد.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گفت: آنچه در این دولت مشاهده می شود برآورده کردن آرزوی دیرینه توجه به استعدادهای هر منطقه از کشور است.

شافعی ادامه داد: مدیران استانی تنخواه گردان هزینه بودجه کشور نیستند و این مدیران باید در تحول اقتصادی کشور قد برافزایند و برای اجرای برنامه های ملی هماهنگی کرده و به دنبال کوچک سازی و کاهش هزینه ها باشند.

وی با تاکید بر اینکه تعیین اولویت استان ها حلقه مفقوده ما است، گفت: هر استانی که در هر بخشی مطرح می شود خود را بالاترین استان کشور می داند، لذا باید کارایی لازم را از این همه ظرفیت و اولویت ها مشخص کرد، همان طور که در خراسان رضوی این کار صورت گرفته است.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تصریح کرد: خراسان رضوی استانی بی نظیر، بی همتا و دارای قابلیت های فراوانی است که از آن استفاده نشده است، شهر مشهد نیز سالانه میزبان میلیون ها زائر است و این قابلیت بزرگی محسوب می شود و باید به درستی مورد بهره برداری قرار بگیرد.

شافعی بیان کرد: در حوزه گردشگری مذهبی نیز باید در مورد شورای ملی گردشگری زیارت تصمیم گیری شود.