رئیس دانشگاه آزاد قم منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم تودیع و معارفه رئیس واحد قم امروز یکشنبه با حضور دکتر عباسی فرد نماینده تام الاختیار دانشگاه آزاد در استان‌های قزوین، قم و البرز همچنین جمعی از مسئولین استان در سالن جلسات حوزه ریاست این واحد دانشگاهی برگزار شد.

در این حکم آمده است:

جناب آقای دکتر محمد سالار کسرایی، نظر به مراتب تعهد، تخصص و تجربه جنابعالی، به موجب این حکم به عنوان سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم منصوب می‌شوید و مسئولیت تجمیع آن واحد با پردیس علوم و تحقیقات قم نیز به جنابعالی محول می‌شود.

امید است با توکل به خداوند متعال و با صداقت، امانت داری و قانونمندی در انجام امور محوله موفق باشید.

گفتنی است طی حکم جداگانه‌ای از سوی دکتر میرزاده از زحمات دکتر قاسمی رئیس سابق واحد قم و دکتر عسگری رئیس پردیس علوم و تحقیقات قم تقدیر و قدردانی شد.

در این جلسه که آیت الله حسینی بوشهری رئیس حوزه علمیه، حجت الاسلام صالحی منش استاندار قم، آیت الله غروی از جامعه مدرسین، سردار مجتبایی فرمانده نیرو انتظامی استان قم، دکتر ایرانی خواه رئیس دانشکده علوم و پزشکی استان قم و جمعی از مسئولین دیگر و اساتید و دانشجویان و کارکنان برگزار گردید؛ دکتر عباسی فرد ضمن تبریک سالروز ولادت امام رضا(ع) و دهه کرامت به بیان مطالبی پیرامون تاریخچه تشکیل دانشگاه آزاد اسلامی به فرمان حضرت امام خمینی(ره) توسط آیت الله هاشمی رفسنجانی اشاره کرد و افزود دانشگاه آزاد اسلامی خدمات بسیار زیادی در زمینه علمی فرهنگی و اقتصادی داشته است که امیدواریم این تغییرات و تحولات در مسیر میل به اهداف عالی دانشگاه موثر گردد.