به گزارش خبرنگار مهر، آيت‌الله سيد احمد خاتمي عصر یکشنبه در همايش ائمه جماعات مساجد استان قم كه در مسجد رضويه قم برگزار شد با بيان اينكه دوران هر يك از امامان معصوم ويژگي‌هاي خاصي داشته است اظهار كرد: موضع سكوت و حكومت اميرالمومنين(ع) منحصر به فرد بود، نرمش قهرمانانه امام حسن(ع) و قيام شجاعانه امام حسين(ع) هم داراي ويژگي خاصي بوده است.

وي ادامه داد: عصر امام رضا(ع) چند ويژگي مهم داشت كه اولين آن، تغيير شكل مخالفت با امامان بود. يعني تا قبل از امام رضا(ع) شيوه برخورد با امامان به صورت دستگيري و زنداني كردن بود اما روش برخورد با امام رضا(ع) به دعوت ايشان به اصل خلافت و ولايتعهدي و نزديك كردن و نزديك نشاندن امام با امر خلافت تبديل شد.

عضو هيئت رئيسه مجلس خبرگان رهبري گفت: دومين ويژگي عصر امام رضا(ع) اوج تهاجم فرهنگي بود. در آن زمان فرهنگ‌هاي مختلف با گسترش حوزه حكومت اسلامي از جاهاي مختلف وارد شدند كه بعضا همراه با تخريب هاي فرهنگي بوده است.

آيت‌الله خاتمي ادامه داد: سومين ويژگي دوران امام رضا(ع) اين است كه هيچ امامي به اندازه ايشان مناظره نداشته و براي هيچ امامي به اندازه ايشان فضاي مناظره باز نبوده است.

وي تعداد مناظرات علني تريبوني امام رضا(ع) را 6 مورد ذكر كرد و افزود: ولايتعهدي همان زندان مامون با شيوه مختلف بود كه امام اين بحران را به فرصت تبديل كرده و موضوع افضليت مولي اميرالمومنين عليه السلام را بيان كرد.

نبايد به منبر بي‌مهري كرد

آيت‌الله خاتمي از منبر به عنوان يكي از روش‌هاي تبليغ عمومي ذكر كرد و گفت: منبر رسانه‌اي مقدس بوده و هست و بايد مقدس بماند. قداست منبر به آن است كه قرآن و مكتب اهل بيت را مطرح كنيم.

وي گفت: قداست منبر به آن است كه از اين تريبون مباحث مورد نياز مردم را مطرح كنيم. مطلقا نبايد كمترين بي‌مهري را به اين رسانه مقدس داشت.

اين استاد درس خارج حوزه اضافه كرد: روحانيون كه تريبون‌دار اين تريبون هستند بايد قدر منبر را بدانند و موضع درست ديني را بيان كنند.

آيت‌الله خاتمي با بيان اينكه منبر، تريبوني معنوي است اظهار كرد: نگذاريم منبر ابزاري براي تريبون جناح‌ها و گروه‌هاي سياسي منحرف يا حتي متدين و مسلمان شود. جناح‌ها بايد توجه داشته باشند كه مسجد خانه تيمي و منبر ابزار حزبي نيست.

امام جمعه موقت تهران تاكيد كرد: جوري حرف بزنيم و موضع بگيريم كه هر كسي كه دلداده دين است بتواند در اين مجلس نور و محافل معنوي مسجد حاضر شود.

وي گفت: تريبون منبر و محراب از قداست ويژه برخوردار است؛ آنچنان كه مجالس حسيني و اهل بيت فراجناح و فراگروه هستند.

خطيب‌ها نبايد منبر را خرج احزاب كنند

عضو هيئت رئيسه مجلس خبرگان رهبري در مورد اينكه آيا مسجد مي‌تواند جايي براي فعاليت احزاب و گروه‌ها باشد گفت: احزاب مي‌توانند با تابلو اعلام كنند كساني كه هوادار فلان حزب و تشكيلات هستند در جلساتشان شركت كنند اما خطيب‌ها نبايد منبر و محراب را خرج گروه‌ها و احزاب كنند.

وي دومين شيوه تبليغ را تبليغ چهره به چهره ذكر كرد و گفت: منبر ابزار و وسيله‌اي براي تبليغ چهره به چهره است و امام رضا(ع) همان گونه كه خطابه‌هاي عمومي داشته تبليغ چهره به چهره را هم داشته است.

امام جمعه موقت تهران با بيان اينكه تبليغ چهره به چهره دو نوع است اظهار كرد: يك نوع آن از طريق پاسخ به سئوالات است كه از قرآن و سيره اهل بيت استفاده مي‌شود و اين يك شيوه موفق تبليغ است.

پرسش و پاسخ از منبر سخت‌تر است

آيت‌الله خاتمي جلسات پرسش و پاسخ را از منبر سخت‌تر دانست و با اشاره به نكات مهمي كه در سيره امام رضا(ع) وجود داشت افزود: امام رضا(ع) وقتي مي‌خواست به مجلس سليمان مروزي برود وضو گرفت و با طهارت وارد ميدان پاسخ به سئوالات شد.

وي تاكيد كرد: مناظره امام رضا(ع) با عمران صابئي هم نكات جالبي وجود دارد. وقتي در اين مناظره وقت نماز شد امام چاره‌اي نديد كه مناظره را ترك كند و به نماز بايستد. امام به مامون رو كرد و گفت الان وقت نماز است. عمران صابئي فكر كرد بحث تمام شد و از امام خواست مناظره را ادامه دهد ولي امام فرمود نماز را بخوانم بر مي‌گردم. اين مسئله براي جامعه ما درس‌آموز است كه هر كاري كه دارند بايد موقع نماز كارش را ترك كند و نماز را اقامه كند.

اين استاد حوزه اضافه كرد: ديدار اعضاي جامعه مدرسين با مقام معظم رهبري هم نكته مهمي در مورد اهميت نماز وجود داشت. در ابتداي جلسه تعدادي از اعضاي خبرگان رهبري مسائلي را مطرح كردند و وقتي مقام معظم رهبري بخشي از فرمايشاتشان را ارائه كردند موقع نماز شد و رهبري فرمود ادامه صحبت، لجبازي با نماز است. ايشان نماز را خواندند، سپس به ادامه سخنان خود پرداختند.

بد دفاع كردن بهترين نوع تخريب است

وي روش ديگر تبليغ چهره به چهره را مناظره ذكر كرد و گفت: مناظره يك روش تبليغ چهره به چهره است ولي شرطش اين است كه جدال احسن باشد.

آيت‌الله خاتمي تصريح كرد: اگر مناظره‌اي حق جويي را دنبال نكند مطلوب نيست. بگومگوهاي بي‌نتيجه هم مطلوب نيست. امام رضا (ع)در هر جلسه‌اي از جلسات مناظره كه وارد شد با هر هدفي كه مامون داشت ايشان حرف اول را مي‌زدند.

وي با اشاره به اينكه در سيره امام صادق(ع) هم اين سفارش هست كه هر كسي وارد ميدان مناظره نشود گفت: بد دفاع كردن بهترين نوع تخريب است.

عضو هيئت رئيسه مجلس خبرگان رهبري اظهار كرد: بايد به جوانان سفارش كرد كه در مناظره اگر توان ورود ندارند اقدام نكنند. امام صادق(ع) به چند نفر اجازه ورود به مناظره را داد اما به برخي افراد اجازه ورود نداد.

امام جمعه موقت تهران سومين شيوه تبليغ چهره به چهره را به ميدان آوردن جوانان ذكر كرد و گفت: اين شيوه تبليغي كه اسمش نيروسازي و كادرسازي است موجب رشد علمي و فرهنگي جوانان مي‌شود.

آيت الله خاتمي در پايان گفت: در اين شرايطي كه تمام تلاش دشمن عليه انقلاب در عرصه فرهنگي است و مي‌خواهند جوانان از دين، قرآن و ارزش‌ها فاصله بگيرند، در خط مقدم مقابله با دشمنان بايد حوزه‌ها و روحانيت باشند. ان شاءالله حوزه‌ها و روحانيت به وظيفه خودشان عمل خواهند كرد.

