به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین حسن روحانی همزمان با میلاد ثامن‌الحجج علی بن موسی الرضا(ع) در جلسه استانی هیات دولت که در جوار مضجع شریف امام رضا(ع) برگزار شد، اظهار داشت: این نشست یک جلسه سمبلیک در کنار حرم مولا علی بن موسی الرضا(ع) نیست، بلکه جلسه‌ای است که می‌توانیم در آن تصمیمات راهگشایی برای استان خراسان رضوی بویژه شهر مقدس مشهد اتخاذ کنیم و به عنوان هدیه کوچکی از طرف دولت به مردم استان و زائران شریف تقدیم کنیم.

وی افزود: برای هشتمین سفر کاروان تدبیر و امید تصمیماتی از تهران اتخاذ شده و در این جلسه می‌توانیم آن تصمیمات را تکمیل کرده و برنامه اجرایی مدونی برای عملیاتی کردن آنها در سه سال آینده تصویب کنیم.

رئیس قوه مجریه تصریح کرد: برخی تصمیمات دولت مربوط به کلیت استان خراسان رضوی و مشهد مقدس است که تکمیل خطوط راه‌آهن و گسترش خطوط متروی شهری از جمله این پروژه‌ها محسوب می‌شود.

روحانی گفت: اجرا و تکمیل خطوط متروی شهری و نوسازی ناوگان اتوبوس و تاکسی مشهد مقدس می‌تواند حمل و نقل شهری در این شهر را متحول کند.

وی با اشاره به اهمیت تصمیمات دولت برای عمران و آبادانی استان خراسان رضوی و مشهد مقدس اظهار داشت: با توجه به اینکه مشهد مقدس سالانه میزبان ۲۵ میلیون زائر است، لذا تصمیمات و طرح‌هایی که برای این استان و شهر اتخاذ می‌شود، از اهمیت بالایی برخوردار است.

رییس شورای انقلاب فرهنگی همچنین با اشاره به اقدامات دولت در زمینه محیط زیست و کاهش آلودگی هوای شهر مشهد اظهار امیدواری کرد در آینده نزدیک بنزین یورو ۴ برای این شهر و استان اختصاص یابد تا آلودگی هوا کاهش پیدا کند.

روحانی با اشاره به اینکه مشهد مقدس روح ایران عزیز محسوب می‌شود، افزود: ضرورت دارد برای رفع مشکلات این شهر دو اقدام و تصمیم بزرگ اتخاذ شود تا مشکلات این شهر تا حدودی برطرف شود.

وی بافت‌های فرسوده اطراف حرم مطهر و حاشیه نشینی را دو معضل و مشکل بزرگ شهر مشهد دانست و گفت: دولت باید بسترهای زیربنایی را فراهم کند تا این دو برنامه توسط بخش خصوصی و غیردولتی به سرانجام برسد.

رئیس دولت یازدهم همچنین به ضرورت احداث واحدهای اسکان ارزان‌قیمت و تمیز برای زائران را مورد اشاره کرد و افزود: با توجه به اینکه عده‌ای از زائران از مناطق روستایی و محروم به مشهد مقدس سفر می‌کنند لذا ضرورت دارد، هتل‌ها و میهمان‌سراهای ارزان‌قیمت و تمیز برای این قشر احداث شود، چرا که وضعیت برخی از زائرسراها از لحاظ پاکیزگی و حتی قیمت مناسب نیست.

روحانی تصریح کرد: باید دولت چارچوب برنامه‌ای را اتخاذ و آن را پیگیری کند تا در سه سال آینده بخش بزرگی از حاشیه‌نشینی شهر مشهد مقدس سر و سامان پیدا کند.