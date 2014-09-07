۶۰ درصد شخصیت کودکان در خانواده از مادر شکل می گیرد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام شکرالله دانش در جلسه گردهمایی بانوان مسئول هیئات مذهبی استانهای فارس، زنان را از افراد موثر جامعه دانست و گفت: زنان در عرصه هنر نیز دارای روح لطیفی هستند و بارها دیده ایم که بانوان در خلق آثار هنری تواناتر عمل کرده اند، حتی در پاره ای از مشاغل نیز زنان دقیقتر و حساس تر عمل می کنند.

وی در خصوص هیئات مذهبی بانوان در شهرستانها گفت: از نظر ما هیئتی موفق است که در کنار خود دو جوانه بزند یک جذب بانوان فرهیخته و توانا و آشنا به مسائل دینی و اجتماعی روز و دوم راه اندازی هیئت دختران جوان تا در کناراین بانوان فرهیخته علاوه بر کسب اطلاعات روز، آموزش دینی و اخلاقی متناسب با جامعه اسلامی ببینند و خود در آینده ی نزدیک به نوعی مبلغ دین باشند.

معاون فرهنگی تبلیغات اسلامی فارس تصریح کرد: جامعه اگر از نظر فرهنگی دچار مشکل شود همه خانواده و جامعه را به خطر می اندازد. باید همه خانواده ها احساس مسئولیت کنند. مشاوران بانوان، روحانیون، صاحبان اندیشه و همه مسئولین فرهنگی باید خانواده ها را حساس کنند. بانوان میتوانند خانواده ها را جذب کنند و خانواده ها دوست دارند در زندگی مشاوردینی داشته باشند که آنان را یاری کنند و این وظیفه شما مسئولین هیئات مذهبی خواهران است.

وی با تاکید بر اینکه زمینه کار زیاد است و شماها باید کار فرهنگی برای جذب جوانان کنید، افزود: شیوه های جذب در جامعه تغییر کرده و دیگر نمی توان مانند گذشته به صورت سنتی بانوان را با هیئات مذهبی آشنا کرد زیرا با توجه به وجود اینترنت، چت، واتس آپ و زمینه های ارتباطی جدید، برای هر مسئله ای که شما مطرح می‌کنید سئوالی پیش می آورند که شما باید با علم روز پاسخگوی آنان باشید.

حجت‌الاسلام دانش داشتن یک مکان مناسب را در جذب بسیار موثر دانست و اضافه کرد: اگر بتوانید مکان های خوب، تمیزو معنوی داشته باشید در شهرستان ها مردم استقبال می‌کنند، هیئات مذهبی را باید از حالت سنتی بیرون آورد، هیئت باید تبدیل به یک مرکز آموزشی فرهنگی شود.

معاون فرهنگی تبلیغات اسلامی فارس در پایان گفت: باید مسائل اخلاقی اقتصادی به خانواده ها آموزش داده شود. هیئت یک پایگاه فرهنگی است. هیئت یک مرکز رسالت است که می تواند مباحث اعتقادی را به مردم انتقال دهد. پایه و اساس خانواده زن هست، زن ها می توانند خانواده را کنترل کنند برای خانم ها دوره های آموزشی گذاشته و مسائل مختلف را به آنان آموزش بدهید تا آنان در خانواده اجرا کنند.