به گزارش خبرنگار مهر، سعید آزاد شهرکی بعد از ظهر یکشنبه در نشست بررسی وضعیت پروژه‌های شهری بوشهر اظهار داشت: به منظور آبادانی و عمران و توسعه شهر بوشهر طرح‌های بسیار خوبی را در دست اجرا داریم که بهره‌برداری از این طرح‌ها رضایت مندی بیشتر مردم را در پی خواهد داشت.

وی با اشاره به تکمیل عملیات اجرایی پروژه بهسازی پلاژ بانوان بوشهر، خاطرنشان ساخت: به منظور برداشتن سنگ‌های درون آب و ریختن 500 کامیون ماسه دریایی در کف حوضچه در این پلاژ بیش از 600 میلیون ریال هزینه شده است.

اجرای دو کیلومتر ساحل‌سازی در بوشهر

شهردار بوشهر با اشاره به اجرای دو کیلومتر ساحل‌سازی در بوشهر اضافه کرد: این طرح با هزینه 20 میلیارد ریالی اجرایی شده است که هنوز تخصیص اعتبارات این طرح ابلاغ نشده است.

وی با اشاره به اجرای طرح مطالعات روگذار در میادین شهید مطهری و غدیر در شهر بوشهر، ادامه داد: یکی از مشکلات مردم در منطقه تنگک‌ها آب‌های سطحی است که اجرای این کانال‌ها آرزوی مردم این مناطق را محقق کرد.

اجرای طرح جامع حمل و نقل ترافیک بوشهر

آزادشهرکی در ادامه به اقدامات صورت گرفته برای توسعه فضای سبز در بوشهر اشاره کرد و بیان داشت: کاشت نهال‌های جنگلی، اصلاح فضای سبز پارک‌های مادر، خلیج فارس و مصلی، کاشت چمن مقاوم از نوع آگوستین‌گراس در پارک خلیج فارس و چمن‌کاری پارک مصلی از طرح‌های مهم در زمینه فضای سبز است.

وی همچنین از اجرای نخستین فواره دریایی کشور در بوشهر خبر داد و اضافه کرد: از دیگر طرح‌های مهمی که در برنامه‌های امسال شهرداری بوشهر قرار گرفته است می‌توانیم به اجرای طرح فانوس دریایی اشاره کنیم.

شهردار بوشهر از بازگشایی معابر و اسفالت معابر به عنوان دیگر برنامه‌های شهرداری یاد کرد و افزود: اجرای طرح جامع حمل و نقل ترافیک بوشهر را در دستور کار داریم.