استقرار سه اکیپ شبانه روزی جمع آوری معتادان در سطح شهراهواز/ نگهداری از متکدیان وظیفه شهرداری نیست

به گزارش خبرنگار مهر، سید خلف موسوی عصر یکشنبه در جلسه شورای هاهنگی مبارزه با مواد مخدر استان خوزستان عنوان کرد: معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری اهواز فعالیت های بسیار خوبی را در زمینه کنترل و استعمال مواد مخدر و ایجاد یک فرهنگ شهری انجام داده که استقرار سه اکیپ شبانه روزی جمع آوری معتادان در سطح شهر، چاپ و توزیع 100 هزار بروشور با موضوع جلوگیری از اعتیاد به مواد مخدر از جمله این فعالیت ها است.

وی افزود: برگزاری کارگاه های آموزشی ویژه پرسنل شهرداری و ارائه آموزش های لازم در فرهنگسراهای زیر نظر شهرداری از دیگر اقداماتی است که به منظور کنترل و استعمال مواد مخدر انجام شده است. همچنین برنامه های فراوانی با همکاری اداره کل آموزش و پرورش در راستای فضاسازی مناسب در مدارس دخترانه و پسرانه سطح شهر در دستور کار این شهرداری قرار دارد.

شهردار اهواز اظهار کرد: در بخش آموزش رفتگران برای جمع آوری سرنگ های آلوده و سایر ادوات استعمال مواد مخدر به منظور جلوگیری از ابتلا به بیماری هایی همچون ایدز و هپایتیت فعالیت های مختلفی صورت گرفته چون این کار بسیار ضروری است.

موسوی در ارتباط با متکدیان سطح شهر گفت: جمع آوری این متکدیان برعهده سازمان شهرداری است اما نگهداری از آنها جزو مسئولیت های این سازمان محسوب نمی شود. لذا ارگان های مربوطه باید به منظور اسکان این متدکدیان وارد عمل شوند.

وی تصریح کرد: دو میلیارد تومان اعتبار به منظور ارائه تسهیلات در راستای ایجاد فرصت های شغلی برای بهبودیافتگان از اعتیاد اختصاص داده شده است. تبدیل این تسهیلات به شغل برای این قشر از جامعه بسیار دور از ذهن است و سازمان بهزیستی بهتر است تا در این زمینه با دقت فراوان وارد عمل شود.

شهردار اهواز در پایان گفت: بهتر است به ازای افزایش تعداد متقاضیان دریافت این تسهیلات به کیفیت بیشتر اما تعداد متقاضیان کمتر توجه کنیم.