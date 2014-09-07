ترک تشریفات پروژه آبخیزداری جم انجام شد/ اشتغال جوانان استان دغدغه ماست

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام موسی احمدی عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به برنامه‌های آینده خود اظهار داشت: پیگیری برای تکمیل پروژه های نیمه تمام را در دستور کار داریم و امیدواریم شاهد توسعه شهرستان‌های جنوبی استان باشیم.

وی اضافه کرد: تلاش می کنیم با ایجاد قانون، مناطق ویژه به پرداخت عوارض آلایندگی و مالیات بر ارزش افزوده ملزم شوند و قانون معافیت این مناطق ابطال شود.

عضو مجمع نمایندگان استان بوشهر در ارتباط با احداث دانشکده فنی و مهندسی جم بیان داشت: زمان وزیر نفت سابق این پروژه تا مرز کلنگ زنی نیز پیش رفت ولی با تغییر دولت این پروژه مسکوت ماند.

نماینده شهرستان‌های جم، کنگان، عسلویه و دیر در مجلس شورای اسلامی افزود: رویکرد دولت این است پروژه جدید کلنگ زنی نشود ولی تمام تلاشم را می‌کنم که احداث این دانشکده در دستور کار قرار گیرد.

مجمع نمایندگان استان برای توسعه استان همفکر و همراه است

حجت‌الاسلام احمدی درباره تعامل بین دولت و مجلس گفت: رویکرد مجلس همراهی و حمایت از دولت است و در برنامه های مختلف این اثبات شده است. عده‌ای با حاشیه‌سازی و انتقادات غیر منصفانه مجلس را تنگنا قرار ندهند، باید اجازه دهیم مجلس با اختیارات خود، راه درست را برگزیند.

نماینده حوزه جنوبی استان بوشهر درباره فضای مجمع نمایندگان استان بوشهر گفت: نمی توان انتظار داشت همه نمایندگان استان از لحاط سیاسی یکسان باشند ولی در دفاع از منافع و مسائل کلان استان همفکری و همراهی وجود دارد.

احمدی در پایان اشتغال جوانان را بزرگترین دغدغه خود عنوان کرد و خاطرنشان ساخت: ترک تشریفات پروژه آبخیزداری جم انجام شده است و تلاش می‌کند اجرای این پروژه و هم چنین پروژه آب شیرین کن های شهرستان جم از سر گرفته شود.