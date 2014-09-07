17 هزار نفر در خوزستان در حال ترک مواد مخدر هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد رضا اسحاقی عصر یکشنبه درجلسه شورای هاهنگی مبارزه با مواد مخدر استان خوزستان عنوان کرد: شخصیت افراد بهبود یافته از اعتیاد به گونه ای است که در صورتی که یک فرصت شغلی برای آنها فراهم شود بسیار قابل اعتماد خواهند بود.

وی افزود: نوع مشاغل در نظر گرفته برای این قشر از جامعه بسیار اهمیت دارد و باید برای آنها مشاغل سبک را در نظر بگیریم.

اسحاقی با بیان اینکه در این زمان 17 هزار نفر در استان در حال درمان اعتیاد خود به مواد مخدر هستند اظهار کرد: ما نیازمند برنامه های جدی تری در شهرداری اهواز در زمینه برهم زدن فضا های نامناسب شهری که محل تجمع معتادان شده هستیم.

فرمانده نیروی انتظامی خوزستان اظهار کرد: شهرداری اهواز فعالیت های بسیار خوبی را در بخش پاکسازی مناطق آلوده به مواد مخدر انجام داده است. امیدوار هستیم تا اینگونه برنامه ها در این سازمان افزایش یابد.

غلامرضا صدیقی راد مدیر کل سازمان بهزیستی استان خوزستان نیز در این جلسه عنوان کرد: این سازمان در نظر دارد تا دو میلیارد تومان اعتبار به منظور ارائه تسهیلات در راستای ایجاد فرصت ها شغلی برای بهبودیافتگان از اعتیاد هزینه کند.

صدیقی راد با گلایه از متولیان صندوق مهر امام رضا (ع) در استان اظهار کرد: حدود 298 پرونده به منظور ارائه تسهیلات به بهبودیافتگان از اعتیاد در راستای ایجاد اشتغال به این قشر از جامعه توسط سازمان بهزیستی استان تکمیل شده که متاسفانه پس از مراجعه متقاضیان برای دریافت تسهیلات با سختیگیری های فراوانی در این زمینه مواجه شدند.

مدیر کل سازمان بهزیستی استان خوزستان افزود: صندوق مهر امام رضا (ع) باید به مسئولیت خود در این زمینه عمل کند.

وی با اشاره به اینکه رفتگران در صف مقدم ابتلا به بیماری مانند ایدز و هپاتیت هستند گفت: در این زمینه باید جلسه ای با متولیان بخش بهداشت و درمان استان در راستای ارائه آموزش های لازم به رفتگران برگزار شود.