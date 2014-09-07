قرآن را باید از اهل بیت(ع) فراگرفت/ وجود نوجوانان قرآنی از برکات نظام است

به گزارش خبرنگار مهر، حسن گروسی، مدیر شبکه قرآن و معارف سیما در مراسم اختتامیه طرح قرآنی 1448 که عصر امروز، 16 شهریورماه در سالن همایشهای صدا و سیما برگزار شد، گفت: طرح قرآنی 1448 به مناسبت هزار و چهارصد و چهل و هشتمین سال نزول قرآن همزمان با میلاد امام زمان(عج) با این نام و عنوان آغاز شد که امروز با برگزاری این مراسم در روز ولادت امام رضا(ع) به کار خود پایان می دهد. در این طرح بیش از چهار میلیون نفر شرکت کردند که نشان‌ دهنده موفقیت عظیم این طرح بوده است. طرح 1448 در مقایسه با سالهای گذشته با استقبال چشمگیر خانواده‌ ها، نوجوانان و جوانان روبرو بوده است.

وی با اشاره به نوآوری‌هایی که در طرح قرآنی 1448 وجود داشته است، افزود: پرداختن به حفظ موضوعی آیات قرآن، بهره‌گیری از ظرفیت فیلم کوتاه، مستند، مصاحبه و تفسیر از جمله نوآوریهایی بوده است که در این طرح صورت گرفت. همچنین امسال پدیده‌ها و چهره‌های برتر قرآنی به عموم مردم معرفی شدند و برای نخستین‌ بار کتاب طرح قرآنی 1448 تألیف شد. در بخشهای مختلف طرح قرآنی 1448 نسبت به سالهای گذشته با رشد قابل توجهی مواجه شدیم، بعد از مطالبه تربیت 10 میلیون حافظ قرآن توسط مقام معظم رهبری طرحهای تابستانی سیما طی سه سال اخیر به سمت حفظ قرآن معطوف شد که بیش از 12 میلیون و 300 هزار نفر در این طرح شرکت کردند.

گروسی در ادامه سخنانش اظهارداشت: در حوزه کلاسهای حضوری نسبت به سالهای گذشته با رشد پنج برابری روبرو بوده‌ ایم. در مسابقات کتبی با رشد 40 درصد، در مسابقات تلفنی با رشد 35 درصد و در شبکه جام جم که مربوط به مخاطبان خارج از کشور است با رشد 19 درصدی روبرو بوده‌ ایم. اولین جلسه شورای سیاستگذاری طرح قرآنی 1449 در رسانه ملی فردا 17 شهریورماه برگزار می شود. آرزو می‌ کنیم انس با قرآن را بیش از گذشته در جامعه نهادینه کنیم.

علی دارابی، معاون سیما صدا و سیما نیز در این مراسم طی سخنانی گفت: طرح قرآنی 1448 که نهضت بزرگ قرآنی است طی سالهای گذشته موفق شده بیش از 12 میلیون نفر را مشارکت دهد که امیدواریم این کار باقیات و صالحاتی برای ما باشد و آرزو می‌ کنم دوره‌ های بعدی با شکوه بیشتری برگزار شود. رسانه ملی در بحثهایی از جمله جمع‌ خوانی قرآن، مناسک‌ سازی، کارنامه ارزنده و در خور تقدیری دارد که همکاران من در سیما کارنامه ملموس و قابل افتخاری در این حوزه دارند، هر چند که برای خدمت به قرآن هر چه کار کنیم کم است و این تازه گام‌های اولیه‌ای است که در این حوزه برداشته‌ایم.

وی با بیان اینکه گفتمان ما در برنامه‌ریزی در سیما بر پایه قرآن و عترت است، گفت: باید توقع و انتظارات مخاطبان و سیاستها و برنامه هایی که در این حوزه داریم مبتنی بر این اصل تنظیم و راهبری کنیم. باید کارشناسان، مجریان، گزارشگران، برنامه سازان و همه کسانی که افتخار مشارکت در این کار بزرگ قرآنی را دارند به ارتقای دانش و آگاهیهای خود بیاندیشند و در عمل، رفتار و سیره و منش زندگی خودشان آن طور که شایسته مروجان و مبلغان قرآن است قرار دهند.

دارابی افزود: در برنامه‌ریزیهایی که در حوزه برنامه‌سازی سیما صورت می‌گیرد امروز دیگر صرف شبکه قرآن و معارف سیما نیست و امروز همه شبکه‌های سیما یک شبکه مجازی از صبح تا شب برنامه‌های معارفی را تولید و پخش می‌کنند که براین اساس باید برنامه‌های معارفی پربیننده را تقویت کنیم و اگر برنامه‌ای ضعف دارد این ضعف‌ها را برطرف کنیم. ما باید به طور مستمر نظرسنجی‌هایی را براساس نیاز مخاطبان انجام دهیم و همچنین اثرسنجی برنامه‌ها را به طور مستمر در دستور کار خود قرار دهیم. ما در برنامه‌های رسانه و به‌ویژه در برنامه‌های معارفی و دینی باید اصل وحدت مسلمانان را مدنظر قرار داده و از طرح مسائل اختلاف‌ انگیز به‌شدت پرهیز کنیم به‌ ویژه اینکه اگر طرح این مباحث از سوی کارشناسان و مبلغان دینی باشد خطای آن بیشتر است.

دارابی در ادامه سخنانش بیان کرد: باید برنامه‌های خوب و جذاب در قالب کارشناسی برای رفع شبهات داشته باشیم، و پاسخ شبهات را به‌خوبی بدهیم. ما در برنامه‌های مختلف در نظام تهیه‌کنندگی و برنامه‌سازی زمان را برای تهیه‌کنندگان و کارشناسان اعلام کرده‌ایم اما از این به بعد به این گونه نیست که کارشناسان، تهیه‌کننده و ... یک زمان نامحدودی را به تولید برنامه بپردازند و حسن این کار این است که امکان ارزیابی، داوری و نقاط قوت کار را مشخص می کند و از طرفی کارشناسان برنامه‌های ضعیف این فرصت را پیدا می کنند که سطح خود را ارتقا دهند.



وی ادامه داد: توقع و انتظار ما این است کسانی که مجری و گزارشگر، تهیه‌کننده و برنامه‌ساز هستند یا مدیران، کارشناسان، مبلغان و کسانی که در حوزه معارفی سیما تلاش می‌کنند خودشان عملا و به طور ملموس و محسوس آنچه که بیان می‌کنند خودشان هم مبلغ عملی آن باشند و اخلاق عملی را مردم در آنها ببینند و طبیعتا وظیفه ما هم سخت‌تر است که باید بتوانیم پشتیبانی خوبی داشته باشیم.

دارابی با بیان اینکه معاونت سیما در حوزه معارف و کارهای قرآنی برنامه‌های متعددی دارد، گفت: امسال را در معاونت سیما سال قرآن و معارف معرفی کرده‌ایم و با وجود مشکلات بودجه‌ای که داشته‌ایم اما به برنامه‌های قرآنی توجه ویژه‌ای داشته‌ایم و در حوزه کارهای نمایشی، سریال‌ها و تله فیلم‌ها اقدامات خوبی در حال انجام است.به‌زودی جمع زیادی از مبلغان و کارشناسان اهل فضل به مجموعه کارشناسان تلویزیون اضافه می‌شوند که مردم کارشناسان بیشتری را در این زمینه می‌بینند. مطالعات برای راه‌اندازی شبکه قرآن و معارف سیما 2 انجام شده با دستور رئیس سازمان صداوسیما که امیدواریم بتوانیم این شبکه را به زبان انگلیسی و عربی کار بزرگ و خدمات بزرگ جمهوری اسلامی را به نمایش بگذاریم که در این کار بزرگ نیازمند مشارکت، همکاری نهادهای قرآنی و اساتید و صاحب‌ نظران هستیم.

حجت‌الاسلام والمسلمین محمدی گلپایگانی، رئیس دفتر مقام معظم رهبری نیز به ارائه سخن پرداخت و گفت: بنده سالیانی است که توفیق و سعادت آن را دارم که در این جلسه قرآنی شرکت کنم به ویژه اینکه نام و شناسنامه این برنامه به نام قرآن است؛ این کتاب بزرگ آسمانی ، قرآنی که پیامبر اکرم(ص) فرموند: «آنگاه که فتنه‌ها همانند شب‌های تاریک ظاهر شد و راه روشن نیست دست از قرآن برندار».

وی افزود: تبریک عرض می‌کنم برگزاری اختتامیه طرح قرآنی 1448 را در سالروز ولادت امام رضا(ع)، گل بود که به سبزه نیز آراسته شد. بزرگواری که عاشقان زیادی از دور و نزدیک همواره دلشان و قلبشان به عشق آن مولا می‌تپد. چگونه می‌شود یک میثم تمار، یک خرمافروش که سالیان سال در خدمت امیرالمؤمنین(ع) بوده به جایگاهی برسد که سوار بر یک کشتی که حرکت می‌کند بادی وزیدن می‌گیرد و می‌گوید: این باد خبر مرگ معاویه را آورده است، در ابتدا اطرافیان باور نکردند که برخی از آنها، آن ساعت و روز را یادداشت کردند که هفته بعد خبر آمد معاویه در آن ساعت مرد.

حجت‌الاسلام محمدی گلپایگانی تصریح کرد: امام رضا(ع)، اهل بیت(ع) و فرزندانشان همیشه هستند و برای اینها مرگ معنایی ندارد. در فصل زیارت امام رضا(ع) امام کاظم(ع) فرمودند: زیارت فرزندم رضا(ع) ثواب 70 حج و 70 عمره قبول شده است؛ باز حضرت فرمودند: ثواب 700 حج و 700 عمره است و بار دیگر فرمودند: کسی که امام رضا(ع) را زیارت کند همانند آن است که خداوند را زیارت کرده است. برکاتی که مرقد مطهر امام رضا(ع) دارد به‌ویژه در این روزها که روز میلاد امام رضا(ع) است بسیار زیاد بوده است و چه اشکها که در آنجا ریخته می‌ شود و چه مناجاتهای جانسوزی که انجام می‌ شود و چه حاجت‌هایی که روا می‌ شود.

رئیس دفتر مقام معظم رهبری در پایان سخنانش گفت: قرآن را باید از اهل بیت(ع) فراگرفت زیرا مفسر قرآن اهل بیت(ع) هستند و به غیر از آنها نباید سراغ کس دیگری رفت. امیدواریم برنامه بابرکت 1448 روز به روز و سال به سال رونق بیشتری پیدا کند. وجود نوجوانانی که در این طرح شرکت کردند نشان از برکت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و تشویقهای مقام معظم رهبری و انس ایشان با قرآن است. نمی‌دانم چند حافظ قرآن داریم؛ به یاد دارم که قبل از انقلاب اسلامی یک روحانی در حوزه علمیه حافظ کل قرآن بود که خیلی هم تشویق می‌شد اما در حال حاضر فرزندان دختر و پسر ما با قرآن مأنوس هستند که خدا را شاکریم.