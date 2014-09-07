پرچم بارگاه امام رضا(ع) در بوشهر به اهتزاز درآمد

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله سید رحیم توکل استاد حوزه و دانشگاه عصر یکشنبه در این آئین اظهار داشت: بهترین امانتداران انسانهایی هستند که در آخرت همه پلها از جله امانت و رحم، نماز و حقالناس را پشت سر میگذارند.
وی به اهمیت امانتداری اشاره کرد و ادامه داد: در جهان آخرت از ما در مورد امانتداری در این دنیا سوال میشود و باید به گونهای زندگی و عمل کنیم که بتوانیم پاسخگوی اعمال خود باشیم.
این استاد اخلاق با بیان اینکه بسته شدن دل انسانها باعث میشود تا راهی برای ورود خوبی وجود نداشته باشد، تصریح کرد: باید از این امانتی که در اختیار داریم به خوبی بهره بگیریم و مسیر سعادت و رستگاری را انتخاب کنیم.
لازم به ذکر است که در این آئین که در مصلای جمعه شهر بوشهر برگزار شد، پرچم متبرک حرم رضوی با حضور مردم ولایتمدار و مسئولان استانی به اهتزاز درآمد.
قرائت قرآن توسط سیدمحمد حسین حسینی، چاووشیخوانی، مشاعره خانوادگی اشعار رضوی، مولودیخوانی ذاکر اهل بیت و سرود دانشآموزی امام غریب از دیگر برنامههای این جشن بود.
لازم به ذکر است که در بخش دیگری از این برنامه که با حضور هفت نفر از خدام رضوی برگزار شد، مدال ویژه آستان قدس رضوی به مصطفی سالاری استاندار بوشهر اهدا شد.
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