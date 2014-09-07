ترویج زندگی غربی از مهمترین اهداف دشمنان است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مجید دوهندو شامگاه یکشنبه در نشست بررسی نقش رسانه ها، شبکه های اجتماعی و ماهواره ای در تغییر سبک زندگی افزود: فضای مجازی که یک فرصت و تهدید در جامعه است باید بطور صحیح برای تمامی آحاد مردم بازگو شود.

وی همچنین با بیان اینکه فضای سایبری یک فضای ناشناخته است بر ضرورت توسعه بسته های هشدار رسانه ای در جامعه تاکید کرد.

فرمانده سپاه ناحیه مرکزی رشت گفت: تبليغات مستقيم دشمن مي‌ تواند اثر عکس بر خانواده ها بگذارد.

وی در ادامه افزود: دشمن با بهره گيري از فيلم ها و سريال هاي هدف دار سعي در خدشه دار کردن نهاد و بنيان خانواده دارد به نحوي که خانواده ها به مرور جذب سريال ها و فيلم هاي ماهواره اي مي شوند و از اثرات سوء اين برنامه ها بر سبک زندگي و رفتارهاي اجتماعي خود غافل هستند.

دو هندو با اشاره به اینکه سبک زندگی غربی آزادی به فرد می دهد اما تربیت انسان آزاده نمی کند، اظهارداشت: سبک زندگی غربی یک سبک مادی گراست.

وی همچنین با بیان اینکه خانواده سازنده اجتماع است، اذعان داشت: جامعه ای که خانواده سالم ندارد جامعه سالم نیست.

فرمانده سپاه ناحیه مرکزی رشت تصریح کرد: مديران شبكه ماهواره اي بطور دقيق تمام تمركز خود را بر هدايت افكار عمومي جامعه نهاده اند و اين مهم را از طريق توليد برنامه هايي جذاب و مخاطب پسند دنبال مي كنند.

وی بیان داشت: متاسفانه در شرایط کنونی بسیاری از شبکه های ماهواره ای و رادیو های بیگانه توانسته اند به نرمی و آرام آرام به حریم خانه ها و خانواده های ایرانی پای گذاشته و بر روی ذهن و افکار آنان تاثیر منفی بگذارند.

دوهندو یادآورشد: بهترین راه مقابله با پیامدهای منفی شبکه های ماهواره حمایت و تقویت کمی و کیفی از شبکه های داخلی است.