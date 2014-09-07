47 حوزه سرشماری عمومی کشاورزی در شهرستان كوثر فعال شد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا علی پور شامگاه یکشنبه در جلسه هماهنگی برنامه های این طرح تصریح کرد: شهرستان كوثر ظرفیت‌های بسیاری در حوزه کشاورزی دارد و موضوع سرشماری در آن ضروری و مهم است.

وی با بیان اینکه ضرورت توجه بیش از پیش به بخش کشاورزی احساس می‌شود، افزود: لازم است مسئولان شهرستان تدابیر اساسی را برای توسعه امکانات و تسهیلات به بخش کشاورزی بیندیشند.

به گفته علی پور 47 حوزه سرشماری در بخش های مركزی و فيروز برای اجرای طرح سرشماری کشاورزی آغاز به کار کرده است.

فرماندار کوثر تصریح کرد: اطلاعات حوزه های سر شماری کشاورزی در شهرستان كوثر توسط ماموران آمارگیر جمع‌آوری می‌شود.

وی اضافه کرد: سرشماری کشاورزی همزمان با سراسر کشور از 5 مهر الی 18 آبان به صورت مکانیزه برگزار می‌شود.

علی پور تاکید کرد: افراد متقاضی به عنوان آمارگير در سطح شهرستان كوثر می توانند با مراجعه به سامانه الكترونيكی www.amar.org.ir ثبت نام و فعاليت خود را در اين زمينه اعلام كنند.