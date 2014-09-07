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۱۶ شهریور ۱۳۹۳، ۲۱:۰۲

علی پور:

47 حوزه سرشماری عمومی کشاورزی در شهرستان كوثر فعال شد

47 حوزه سرشماری عمومی کشاورزی در شهرستان كوثر فعال شد

کوثر – خبرگزاری مهر:‌ فرماندار کوثر از فعال سازی 47 حوزه سرشماری عمومی کشاورزی در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا علی پور شامگاه یکشنبه در جلسه هماهنگی برنامه های این طرح تصریح کرد: شهرستان كوثر ظرفیت‌های بسیاری در حوزه کشاورزی دارد و موضوع سرشماری در آن ضروری  و مهم است.

 وی با بیان اینکه ضرورت توجه بیش از پیش به بخش کشاورزی احساس می‌شود، افزود: لازم است مسئولان شهرستان تدابیر اساسی را برای توسعه امکانات و تسهیلات به بخش کشاورزی بیندیشند.

به گفته علی پور 47 حوزه سرشماری در بخش های مركزی و فيروز برای اجرای طرح سرشماری کشاورزی  آغاز به کار کرده است.

فرماندار کوثر تصریح کرد: اطلاعات حوزه های سر شماری کشاورزی در شهرستان كوثر توسط ماموران آمارگیر جمع‌آوری می‌شود.

وی اضافه کرد: سرشماری کشاورزی همزمان با سراسر کشور از 5 مهر الی 18 آبان به صورت مکانیزه برگزار می‌شود.

علی پور تاکید کرد: افراد متقاضی به عنوان آمارگير در سطح شهرستان كوثر می توانند با مراجعه به سامانه الكترونيكی  www.amar.org.ir ثبت نام و فعاليت خود را در اين زمينه اعلام كنند.

کد مطلب 2366059

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