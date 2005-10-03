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۱۱ مهر ۱۳۸۴، ۱۰:۵۴

شاهين فرهت سمفوني "فرهنگ ايران" را به فرهنگستان هنر تقديم مي كند

شاهين فرهت سمفوني "فرهنگ ايران" را به اتمام رسانده و آن را به فرهنگستان هنر تقديم مي كند.

شاهين فرهت - آهنگساز- در گفت وگو با خبرنگار موسيقي "مهر"، با تاييد اين خبر گفت: اين سمفوني در چهار موومان(بخش) نوشته شده است كه همين روزها آن را به  فرهنگستان هنر تقديم مي كنم؛ البته اميدوارم اين سازمان نسبت به نشر اين سمفوني اقدامات لازم را انجام دهد.

خالق سمفوني دماوند وخليج فارس در ادامه افزود:بخش اول"فرهنگ ايران" شامل نغمه ها و رديف هاي موسيقي ايراني مي شود. دربخش دوم نواهاي روستايي گنجانده شده است .

فرهت ادامه داد: بخش هيجاني و ريتميك و مجموعه اي از تم ها ، بخش سوم و چهارم اين سمفوني را تشكيل مي دهند.

 

کد مطلب 236606

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