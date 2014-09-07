مقابله با مواد مخدر نیازمند عزم ملی و مشارکت مردمی است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد احمدی پور شامگاه یکشنبه در جلسه اجتماعی استان افزود: اقتصاد و سرمایه تنها به لحاظ مالی و پولی نیست بلکه جوانان و مردم مهمترین سرمایه هستند که باید حفظ و تقویت شوند.

وی همچنین بر اهمیت استفاده از همه ظرفیت های مردمی به ویژه تشکل های مردم نهاد برای مقابله با اعتیاد در استان تاکید کرد و اظهارداشت: مبارزه با مواد مخدر تنها با تلاش یک دستگاه و ارگان به نتیجه نمی رسد بلکه باید شرایطی فراهم شود تا در سایه یک مشارکت جمعی تمامی امکانات و دستگاه ها به صورت هماهنگ در این راه قدم بردارند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار گیلان به نقش آموزش و پیشگیری در راستای مقابله با مواد مخدر در جامعه اشاره کرد و گفت: آموزش از طریق اقدامات فرهنگی و هنری با زبان گویای هنری با اجرا و برگزاری برنامه‌ها دارای اهمیت اساسی است.

وي در ادامه با بيان اينکه بزرگترين تهديد براي جوانان کشور معضل مواد مخدر و اعتياد است، تاکيد کرد: هيچگونه کوتاهي، کم کاري و بي تفاوتي در امر مبارزه با مواد مخدر پذيرفتني نيست.

احمدی پور بيان داشت: معضل مواد مخدر و اعتياد متاسفانه بخشي از لايه هاي اجتماعي جامعه را درگير خود کرده است.

وی افزود: داشتن انگيزه، اعتقاد و کار جهادي لازمه مقابله با اين پديده ناهنجار است.

معاون سياسي، امنيتي و اجتماعی استاندار گیلان گفت: توسعه مشاركت هاي مردمي و افزايش حساسيت جامعه نسبت به پديده اعتياد، موثرترين راهبرد در بحث مبارزه با مواد مخدر است.

وی افزود: دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی به دلیل ناتوانی در رویاروی مستقیم و مقابله نظامی با ملت قهرمان ایران با توان درصدد صدمه رساندن به ارزش ها و باورهای مردم از طریق جنگ نرم به ویژه گسترش مصرف و مواد مخدر و نیز آسیب های اجتماعی هستند.

احمدی پور در ادامه به تلاش دشمنان انقلاب برای تخریب باورها و اعتقادات جامعه از طریق برنامه ها و شبکه های ماهواره ای اشاره کرد و یادآورشد: با توجه به ماهیت مخرب این برنامه ها بایستی همه مدیران و مسئولان با همکاری مردم و خانواده ها با عزمی همگانی و با اجرای برنامه های متنوع فرهنگی و پیشگیرانه برای سالم سازی و عاری شدن جامعه از هرگونه معضلات اجتماعی تلاش خود را مضاعف کنند.