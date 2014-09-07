"کشکان" از انباشت زباله ها رنج می برد/ کابوس محیط زیست در تکرار واژگونی نفتکشهای عراقی

به گزارش خبرنگار مهر، قدرت اله ترابی نژاد فرماندار پلدختر عصر یک شنبه در جلسه کارگروه پسماند شهرستان پلدختر افزود: بی توجهی به محیط زیست و عدم ساماندهی پسماندها منجر به مشکلات جدی در سطح جامعه می شود که باید این موضوع مورد توجه مردم و مسئولان قرار گیرد.

وی با بیان اینکه متاسفانه در برخی موارد شاهد تخریب های انسانی در سطح محیط زیست هستیم گفت: باید در این زمینه فرهنگسازی صورت گیرد تا تک تک افراد جامعه احساس مسئولیت و تکلیف کنند که در رابطه نقش رسانه ها مهم و انکار ناپذیر است.

فرماندار پلدختر در ادامه سخنان خود بر ضرورت ساماندهی پسماندها و زباله ها در سطح شهر پلدختر تاکید کرد و گفت: شهرداری موظف است دیواره ساحلی شهر پلدختر را که در اثر سیلاب طی سالهای گذشته تخریب و به محل تجمع زباله و نخاله های ساختمانی تبدیل شده است را بازسازی و به این مشکل پایان دهد.

ضرورت پیگیری و اقدام بخشداران و دهیاران در زمینه ساماندهی زباله ها

وی بحث تفکیک زباله از مبدا را کار خوبی و حرکت موثری در زمینه کاهش حجم زباله ها دانست و گفت: ما مواد پلاستیکی داریم که اگر در مبدا به درستی از همدیگر جدا شوند کارخانه تولید سبد در پلدختر این مواد را باز یافت کرده و مورد استفاده قرار می دهد.

ترابی نژاد همچنین بر ضرورت پیگیری و اقدام بخشداران و دهیاران در زمینه ساماندهی زباله ها تاکید کرد و بیان داشت: در صورت بی توجهی به این موضوع ضمن آلوده شدن محیط زیست و تهدید سلامت مردم، جمع آوری و دفع اصولی زباله ها مشکل می شود.

وی در ادامه سخنان خود از وجود ماشین شویی های غیرمجاز در سطح شهر و جاده ورودی شهر پلدختر انتقاد کرد و گفت: یکی از تهدیداتی که سلامت محیط زیست را به مخاطره می اندازد ماشین شویی ها هستند.

ترابی نژاد ادامه داد: در طول مسیری که ماشین شویی ها قرار دارند تابلو توقف ممنوع نصب شده و مامورانی برای جلوگیری و ممانعت از پارک کردن خودروها گمارده شده است.

فرماندار پلدختر همچنین بر لزوم ساخت کارخانه بازیافت زباله در این شهرستان تاکید کرد و گفت: باید این موضوع تا حصول نتیجه پیگیری شود.

دستگاههای فرهنگی در زمینه دفع اصولی زباله ها فرهنگسازی کنند

شهردار پلدختر نیز در این جلسه در سخنانی با بیان اینکه فاصله محل در نظر گرفته شده برای دفن زباله ها از شهر پلدختر بیش از 30 کیلومتر است عنوان کرد: هر محل و جایی که زباله ها رها شوند شیرابه های آنها مخازن و منابع آبهای زیرزمینی را آلوده می کند.

جهانگیر اکبری در مورد تجمیع زباله ها در محل دیواره ساحلی شهر پلدختر نیز گفت: متاسفانه شاهد هستیم که شهروندان زباله های خود را در این محل می ریزند که باید در این زمینه فرهنگ سازی لازم صورت گیرد.

وی با بیان اینکه روز جمعه هر هفته شهرداری اقدام به جمع آوری نخاله ها در این محل و در سطح شهر می کند، ابراز امیدواری کرد که با مشارکت مردم شاهد کاهش مشکلات در این زمینه باشیم.

شهردار پلدختر با بیان اینکه شهروندان در این رابطه احساس مسئولیت نمی کنند گفت: یک چاله عمیق در مسیر قبرستان برای دفن نخاله های ساختمانی تعبیه و حفر شده که باید نخاله ها در این محل دفن شوند ولی متاسفانه شهروندان به این امر مهم توجهی ندارند.

معضل احشام سرگردان در پلدختر و ضرورت همکاری دستگاه قضایی

وی افزود: ادارات شهرستان پلدختر دیواری کوتاهتر از شهرداری پیدا نکرده اند و توپ خود را به زمین شهرداری می اندازند، آیا زباله هایی که در محل دیواره شکسته شده ساحلی ریخته می شود مسئول اداره ای در این زمینه به شهرداری اطلاع داده و مشکل را بیان کرده تا شهرداری موضوع را پیگیری کند.

شهردار پلدختر به وضعیت احشام سرگردان در شهر نیز اشاره کرد و گفت: در زمینه احشام سرگردان که معضلی برای شهر شده شکایاتی تسلیم مقامات قضایی شهرستان شده ولی متاسفانه در این خصوص رای خاصی صادر نشده است.

اکبری با بیان این که همه دستگاهها شهرداری پلدختر را یاری دهند افزود: وکیل حقوقی شهرداری برای ساماندهی چند راس گاو سرگردان در سطح شهر چندین بار به دادگستری مراجعه می کند و سرانجام بدون نتیجه بر می گردد که این امر موجب گستاخی صاحبان احشام سرگردان در سطح شهر شده است.

ضرورت لایروبی و پاکسازی رودخانه کشکان

رئیس اداره محیط زیست شهرستان پلدختر نیز با بیان اینکه نخستین کارگاه آموزشی پسماند در سال 93 در شهرستان برگزار شد عنوان کرد: همچنین آموزشهای لازم در زمینه بحث طرح تفکیک از مبدا زباله ها ارائه شده که انتظار می رود شهرداری و اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بحث فرهنگسازی و آموزش به خانواده ها را جدی تر بگیرند.

امیر رضا محمدی نژاد با تاکید بر اینکه هر خانواده ای زباله هایی که قابلیت بازیافت دارند را جدا کنند ابراز امیدواری کرد که با اجرای طرح تفکیک زباله از مبدا شاهد کاهش حجم زباله های تولیدی در شهرستان باشیم.

وی در ادامه به بحث لایروبی و پاکسازی رودخانه کشکان اشاره کرد و گفت: زباله ها در محل این رودخانه انباشته شده که انتظار می رود شهرداری نسبت به پاکسازی آن اقدام و نیروی انتظامی نیز با افرادی که مبادرت به ریختن زباله در رودخانه می کنند برخورد قانونی کند.

آلودگی ناشی از واژگونی تانکر های حمل مواد نفتی عراقی در محور پلدختر

رئیس اداره محیط زیست شهرستان پلدختر به معضل نخاله های ساختمانی نیز اشاره کرد و گفت: با همکاری دستگاههای مرتبط محلی برای دفن نخاله ها مشخص شود تا تراکتورداران نسبت به جمع آوری نخاله ها اقدام کند.

محمدی نژاد به بحث واژگونی تانکر های حمل مواد نفتی عراقی در محور پلدختر اشاره کرد و گفت: این وسایل نقلیه سنگین به طور عمده در مسیر گردنه طول کش واژگون می شوند و آلودگی زیست محیطی ایجاد می کنند.

وی از اداره راه و شهرسازی شهرستان خواست که نسبت به ایجاد شانه خالی در حاشیه و طول گردنه اقدام کند.

بنابر این گزارش در پایان از شاهین احمدی به عنوان محیط بان نمونه شهرستان پلدختر با اهدا هدیه و لوح تقدیر تجلیل به عمل آمد.